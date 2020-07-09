Михаила Кабаля могут назначить временно исполняющим обязанности заместителя директора Ясинянского лесоохотничьего хозяйства. На Закарпатье он известен тем, что попадал в скандал из-за хвастовства телами убитых животных.

По крайней мере Михаил Кабаль недавно обнародовал свою декларацию о доходах как претендент на эту должность. О его возможном назначении написала на своей фейсбук-странице местная журналистка Елена Мудрая.

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Скандал с краснокнижной рысью

Михаил Кабаль вместе со своим отцом, лесничим Устерицкого лесничества ГП "Раховское лесное хозяйство" Владимиром Кабалем, прославился в ноябре 2017 года. Тогда в сеть попали фотографии, на которых они позируют с убитыми животными из "Красной книги" – рысью и тетеревом.

Фото сразу же сплотили экоактивистов и волонтеров, которые предали дело огласке.



Кабаль хвастается рысью / Фото с фейсбук-страницы Василия Шемота

По факту обнародования фотографий, на которых браконьеры позируют с мертвыми животными, полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 248 Уголовного кодекса – незаконная охота.

Тогда же в местных изданиях появилась информация, что такой "вброс" может быть постоя кабалу от других браконьеров. В конце концов лесничего Владимира Кабаля освободили из Раховского лесхоза, но только в мае 2018 года. Он судился с гослесхозом за восстановление на работе, однако безуспешно.

По делу о браконьерстве – дело до суда не дошло, как пишет журналистка Елена Мудрая.

Что Кабаль внес в декларацию

В финансовом отчете за 2019 отсутствует информация о доходе с места работы. Поскольку, депутаты районных советов не получают зарплату, им разрешено работать. В графе о доходах указана сумма в 51 тысячу гривен – проценты от "Приватбанка", а также гонорар в 20 тысяч по гражданско-правовым сделкой.

В Кабаля есть три автомобиля: Mercedes Benz 1997 года, Nissan Patrol 1986 и Volkswagen Golf 2009.