Депутат претендує на посаду в лісгоспі: раніше він хизувався трупом червонокнижної рисі
Михайла Кабаля можуть призначити тимчасовим виконувачем обов'язків заступника директора Ясінянського лісомисливського господарства. На Закарпатті він відомий тим, що потрапляв у скандал через хизуванням тілами вбитих тварин.
Принаймні Михайло Кабаль нещодавно оприлюднив свою декларацію про доходи як претендент на цю посаду. Про його можливе призначення написала на своїй фейсбук-сторінці місцева журналістка Олена Мудра.
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Скандал із червонокнижною риссю
Михайло Кабаль разом із своїм батьком, лісничим Устєріцького лісництва ДП "Рахівське лісове господарство" Володимиром Кабалем, прославився у листопаді 2017 року. Тоді у мережу потрапили світлини, на яких вони позують з вполованими червонокнижними тваринами – риссю та тетеруком.
Фото одразу ж згуртували екоактивістів та волонтерів, які надали справі розголосу.
Кабаль хизується риссю / Фото з фейсбук-сторінки Василя Шемота
За фактом оприлюднення світлин, на яких браконьєри позують з мертвими тваринами, поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 248 кримінального кодексу – незаконне полювання.
Тоді ж у місцевих виданнях з'явилася інформація, що такий "вкид" може бути помстою Кабалям від інших браконьєрів.
Зрештою лісничого Володимира Кабаля звільнили з Рахівського держлісгоспу, але аж у травні 2018 року. Він судився з держлісгоспом за відновлення на роботі, проте безуспішно.
Щодо справи про браконьєрство – справа до суду не дійшла, як пише журналістка Олена Мудра.
Що Кабаль вніс у декларацію
У фінансовому звіті за 2019 рік відсутня інформація про дохід із місця роботи. Оскільки, депутати районних рад не отримують зарплатні, їм дозволено працювати. У графі про доходи вказана сума у 51 тисячу гривень – проценти від "Приватбанку", а також гонорар у 20 тисяч за цивільно-правовим правочином.
У Кабаля є три авто: Mercedes Benz 1997-го року, Nissan Patrol 1986 і Volkswagen Golf 2009.
Що відомо про Михайла Кабаля?В інтернеті про нього мало інформації. Основні дані зосереджені довкола випадку 2017 року із мертвою риссю. Наразі він депутат Рахівської міської ради.
У 2015 році балотувався до Закарпатської обласної ради, однак не пройшов. Його батько – лісничий Устєріцького лісництва ДП "Рахівське лісове господарство" Володимир Кабаль.