Михайла Кабаля можуть призначити тимчасовим виконувачем обов'язків заступника директора Ясінянського лісомисливського господарства. На Закарпатті він відомий тим, що потрапляв у скандал через хизуванням тілами вбитих тварин.

Принаймні Михайло Кабаль нещодавно оприлюднив свою декларацію про доходи як претендент на цю посаду. Про його можливе призначення написала на своїй фейсбук-сторінці місцева журналістка Олена Мудра.

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Скандал із червонокнижною риссю

Михайло Кабаль разом із своїм батьком, лісничим Устєріцького лісництва ДП "Рахівське лісове господарство" Володимиром Кабалем, прославився у листопаді 2017 року. Тоді у мережу потрапили світлини, на яких вони позують з вполованими червонокнижними тваринами – риссю та тетеруком.

Фото одразу ж згуртували екоактивістів та волонтерів, які надали справі розголосу.



Кабаль хизується риссю / Фото з фейсбук-сторінки Василя Шемота

За фактом оприлюднення світлин, на яких браконьєри позують з мертвими тваринами, поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 248 кримінального кодексу – незаконне полювання.

Тоді ж у місцевих виданнях з'явилася інформація, що такий "вкид" може бути помстою Кабалям від інших браконьєрів.

Зрештою лісничого Володимира Кабаля звільнили з Рахівського держлісгоспу, але аж у травні 2018 року. Він судився з держлісгоспом за відновлення на роботі, проте безуспішно.

Щодо справи про браконьєрство – справа до суду не дійшла, як пише журналістка Олена Мудра.

Що Кабаль вніс у декларацію

У фінансовому звіті за 2019 рік відсутня інформація про дохід із місця роботи. Оскільки, депутати районних рад не отримують зарплатні, їм дозволено працювати. У графі про доходи вказана сума у 51 тисячу гривень – проценти від "Приватбанку", а також гонорар у 20 тисяч за цивільно-правовим правочином.

У Кабаля є три авто: Mercedes Benz 1997-го року, Nissan Patrol 1986 і Volkswagen Golf 2009.