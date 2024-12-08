Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тульчинскую райгосадминистрацию.

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Что известно о гибели воина на Харьковщине

Отмечается, что Михаил Котюжанский родился 19 сентября 2002 года. Военный жил в селе Заболотное Крыжопольской общины.

Михаил служил в армии снайпером (второй категории) 3 отделения снайперов 1 взвода снайперов специального назначения роты снайперов специального назначения.

Военный пропал без вести 12 ноября 2024 года после артиллерийского обстрела вблизи Колесниковки Купянского района. Тело Героя обнаружили 2 декабря 2024 года во время проведения поисковых мероприятий

Склоняем головы в глубокой скорби, разделяем боль невосполнимой утраты и искренне сочувствуем родным, близким Михаила. К сожалению, кровавая война забирает жизни лучших сыновей Украины,

– сообщили в Тульчинской администрации.

Михаил Котюжанский погиб на войне / фото Тульчинская райгосадминистрация

Украинскому защитнику навсегда осталось 22.