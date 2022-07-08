Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он также отметил, что им сейчас тяжело от этого отказаться, но они отказываются.

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"Они делают все, что нужно для Украины, и будут делать и увеличивать нам помощь, в том числе и Германия. Мы будем благодарны за то, что они будут с нами до конца", – утверждает Михаил Подоляк.

По его словам, консервативные общества потому и консервативные, что это ценностные внутренние режимы. И им нужно сейчас отказаться от чего-либо.

Почему некоторые западные политики так медленно помогают Украине

Это не только вопрос Шольца или других министров, это вопрос общества. А общество не столь глубоко понимает мотивы и причины войны, поэтому наша с вами работа с уважением объяснять, почему важно делать такие шаги, добавляет советник Ермака.

Я с большим уважением отношусь к европейскому сообществу. Знаете почему? Потому что они сломали свою консервативность и понемногу "выдавливают" из себя эту пророссийскость. Они отказываются от этого. Но подчеркну, что это сложно,

– отмечает Подоляк.

Ибо они привыкли к определенным механизмам, договорам, которые они подписывали с Россией. И сегодня они от этого отказываются ради Украины, добавляет он.

Запад будет стоять на стороне Украины до конца

"Вы правы, нам бы хотелось, чтобы это все было гораздо быстрее. Было бы интереснее, если бы это сегодня уже было сделано. Но нет, оно будет идти своим темпом, а западные страны будут поддерживать Украину и стоять с нами до конца. Это для меня уже очевидные вещи", – убежден Подоляк.

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И это значит, что мы как Украина точно не можем проиграть. Потому что это и есть Европа. Вот Украина сегодня – это не просто что-то на востоке Европы, это сердцевина Европы. И Европа это уже поняла, поэтому она будет вкладываться все больше и больше в Украину, утверждает советник главы Офиса президента.

Безусловно, у нас много ошибок, свои проблемы, в частности коррупция и конфликтность, и все это видят. Но мы тоже меняемся, и это важно. И Европа, и мы меняемся. Уже не будет пророссийскости, ни у нас, ни в Европе,

– убежден Подоляк.

"Да, жаль, что это идет постепенно, хотелось бы побыстрее. Но давайте выполнять свою работу и объяснять нашим партнерам, почему нужно ускориться, увеличить объемы, поставить точку в определенных вопросах. И мы это с вами сделаем", – резюмирует Михаил Подоляк.

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