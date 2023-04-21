Об этом в интервью 24 Канала заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он объяснил определенные детали относительно украинского контрнаступления.

Смотрите также "Этот день приближается": в FT рассказали о рисках потенциального контрнаступления ВСУ

"Безусловно, в редакции Financial Times гораздо больше все понятно, чем в Генеральном штабе. Они знают количество, направления, потому что у них там свой "штаб", более мощный, чем Генштаб. Это исключительно информационные спекуляции. Они имеют место быть – да. Они являются традиционными для глобального медийного пространства – да. Это имеет отношение к реалиям – нет", – прокомментировал чиновник.

Ленту никто не будет перерезать

Контрнаступление – ряд определенных действий, отметил Подоляк. И они направлены на разные направления и в разное время. Безусловно, это сложный процесс для украинских военных. Особенно когда Россия понимает, что проигрыш в войне станет концом для всей тамошней политической "элиты" и страна-агрессор бросает в бой все возможные ресурсы. Здесь немаловажную роль играет мотивация.

"В украинских военных за спинами будут семьи, которые потеряли своих. Мотивация для войны, это не для Financial Times, это не математический процесс. Да, математика важна с точки зрения оружия, которое нам нужно. Война – это много параметров. И один из ключевых – психологическая готовность забрать ту цену, которую мы должны забрать из России, и мы ее заберем в любом случае", – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что надо с иронией смотреть на анализы и меньше говорить о контрнаступлении, как о каком-то отдельном действии.

Михаил Подоляк о контрнаступлении ВСУ: смотреть эксклюзивное интервью

Сценарий один – деоккупация

Несмотря на все заявления иностранных медиа, Украина настроена на деоккупацию своих территорий. Без этого страны не будет существовать, подчеркнул советник главы ОП. Здесь можно говорить о математике и считать количество недостающих снарядов. И о важности предоставления Украине оружия, в частности, дальнобойного, о чем постоянно говорит непосредственно президент.

И это удивительно, что генералы стран-партнеров не понимают, что если враг накапливает на расстоянии 150 километров свой ресурс, прежде всего – мобилизованный. Как я говорю, накапливают там "сливные баки". Мобилизированных свозят в определенные казармы. Если бы мы их там уничтожали, то продвижение вперед было бы более легким и с меньшими потерями с нашей стороны. Все это понятно нам. Это тяжелый процесс. Но без этого процесса Украины не будет,

– еще раз подчеркнул Михаил Подоляк.

Из 140 тысяч будет значительный минус

То, что украинским защитникам предстоит воевать с более чем 140 тысячами мобилизованными, можно анализировать иначе. Так, не все будут участвовать в оборонных мероприятиях, а многие будут просто убегать, уверен чиновник. Важно деморализовать врага, с чем у него и так большие проблемы.

"Все-таки в России понимают, что это они пришли безнаказанно убивать на другую территорию. Здесь вопрос в том, что если бы они убивали безнаказанно и не теряли 184 тысяч, то они бы продолжали воевать. Но они понимают, что они не пришли безнаказанно. Их очень жестко наказывают", – сказал он.

Контрнаступление ВСУ: последние новости