Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, фаза формирования условий – это тоже контрнаступление.
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"Наше контрнаступление началось в марте 2022 года именно на северном плацдарме. С того периода он продолжается, переходя из одной фазы в другую. Это может быть фаза формирования условий или активная фаза. Мне кажется, что госпожа Маляр имела в виду все-таки формирование условий ", – считает он.
Условие, которое способствует активной фазе
Коваленко отметил, что для начала активной фазы требуются определенные условия. В частности, погодные условия очень важны для контрнаступления ВСУ.
Очень важный фактор, оказывающий влияние на контрнаступательные возможности. Если не будут способствовать погодные условия, то говорить об активизации в ближайшее время на том или ином плацдарме мы не можем. Надо будет ждать,
– сказал собеседник.
Военный обозреватель подчеркнул, что пока нельзя делать однозначные прогнозы. Он подчеркнул, что верит заявлениям представителей украинской власти.
"Если верить заявлениям официальных лиц, то весна – это именно тот период, когда произойдут контрнаступательные действия в активной фазе. Поэтому я уверен, что именно такой расчет не взялся просто так", – добавил Коваленко.
Коваленко о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: главное
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что воины ВСУ по состоянию на 19 апреля уже ведут контрнаступательные действия. В частности, речь идет об обороне Бахмута. Она заметила, что узко говорить о контрнаступлении – некорректно.
- Заместитель министра обороны подчеркнула, что контрнаступательными действиями можно считать, в частности, оборону Бахмута и бои по другим направлениям фронта. ВСУ успешно останавливают там российских захватчиков.
- Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов характеризовал контрнаступление ВСУ словами "это будет быстро". Он подчеркнул, что пока не будет раскрывать никаких замыслов.
- Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что ничто не изменит планов Украины на контрнаступление. У Киева нет никаких секретов от партнеров.