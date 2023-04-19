Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, фаза формирования условий – это тоже контрнаступление.

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"Наше контрнаступление началось в марте 2022 года именно на северном плацдарме. С того периода он продолжается, переходя из одной фазы в другую. Это может быть фаза формирования условий или активная фаза. Мне кажется, что госпожа Маляр имела в виду все-таки формирование условий ", – считает он.

Условие, которое способствует активной фазе

Коваленко отметил, что для начала активной фазы требуются определенные условия. В частности, погодные условия очень важны для контрнаступления ВСУ.

Очень важный фактор, оказывающий влияние на контрнаступательные возможности. Если не будут способствовать погодные условия, то говорить об активизации в ближайшее время на том или ином плацдарме мы не можем. Надо будет ждать,

– сказал собеседник.

Военный обозреватель подчеркнул, что пока нельзя делать однозначные прогнозы. Он подчеркнул, что верит заявлениям представителей украинской власти.

"Если верить заявлениям официальных лиц, то весна – это именно тот период, когда произойдут контрнаступательные действия в активной фазе. Поэтому я уверен, что именно такой расчет не взялся просто так", – добавил Коваленко.

Коваленко о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео

Контрнаступление ВСУ: главное