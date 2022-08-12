Это попсовый хайп, – Подоляк отреагировал на желание Арестовича идти в президенты

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович публично заявил о намерении в будущем баллотироваться в президенты Украины. На заявление Арестовича отреагировал другой советник главы ОП Михаил Подоляк.

Подоляк уверен, что Зеленский должен идти на второй срок

Подоляк сказал, что Арестович может делать любые заявления, ведь это его право. В то же время он считает, что обсуждать политические перспективы отдельных деятелей, пока идет война – неуместно.

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"По официальной оценке, если хотите: я вообще считаю, что сегодня не время обсуждать политические перспективы того или иного субъекта. Может он баллотироваться, безусловно, это выбор каждого. Но для нас принципиально важно, что сегодня мы должны правильно закончить войну", – сказал он.

Подоляк подчеркнул, что президент Владимир Зеленский на данный момент является ключевым менеджером, который пытается закончить войну. По мнению Подоляка, Зеленский действует абсолютно правильно, поэтому вопрос о втором сроке действующего президента не должен стоять.

То есть, он должен пойти на второй срок и выиграть эти выборы после войны для того, чтобы в таком же интенсивном темпе отстроить страну,

– сказал Подоляк.

Он назвал личные желания тех или иных деятелей попсовым хайпом, "не придающим ничего государственной информационной политике".

По словам советника главы ОП, государственная информационная политика – это конкретные вещи, "где нет "я", а есть ответы на вопросы, которые касаются, куда, зачем и как мы идем".

Подоляк отказался давать оценку заявлению Арестовича и подчеркнул, что каждый человек в Украине имеет право на любые публичные заявления. Но какие именно заявления делать – "зависит от того, насколько человек осознает время, место и свою роль в этих заявлениях".

Если он все точно осознает, тогда это будут правильные заявления, которые нужны стране. Если он не понимает, в каком положении мы находимся, это будут другие заявления,

– сказал Подоляк и добавил, что не видит смысла оценивать заявление Арестовича.

Что известно о заявлении Арестовича

Алексей Арестович, советник Андрея Ермака, недавно в интервью Дмитрию Гордону признался, что хочет стать президентом Украины.

По словам Арестовича, можно сделать вывод, что он готов участвовать в президентской гонке при условии, если Владимир Зеленский решит не подаваться на второй срок.

Президентские выборы в Украине намечены на весну 2024 года.

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