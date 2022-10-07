Как пояснил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, под "превентивными мерами" подразумеваются санкции и вооруженная помощь Украине.

Важно Шантажирует мир только Россия: у Зеленского объяснили, какой "превентивный удар" он имел в виду

Подоляк отметил, что, несмотря на ложь и манипуляцию российских пропагандистов, в заявлении Зеленского не было ни слова о превентивном ядерном ударе по России.

Зеленский напомнил о российском ядерном шантаже и предложил миру превентивно очертить для России последствия. А также усилить удары по России в виде санкций.

– подчеркнул советник главы Офиса Президента.

Добавим, что пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что Зеленский не призвал применять ядерное оружие против России. Он подчеркнул, что в заявлении президента о важности превентивных мер НАТО украинский лидер говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не разрешить России развязать войну. Он напомнил, что единственные меры, о которых тогда уже говорилось, были санкции.

"Шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия. От Украины таких призывов вы никогда не услышите", – подытожил Никифоров.

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Россия уже несколько месяцев подряд держит весь мир в страхе, угрожая применить ядерное оружие. Президент Владимир Зеленский убежден, что НАТО и все международное сообщество должны пересмотреть порядок реагирования на применение страны-агрессорки ядерного оружия.

А не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты да, ну, вот держи от нас!" Необходимо пересмотреть применение своего давления,

– сказал Зеленский.

Российские пропагандисты в привычной для них манере уже перекрутили и сманипулировали словами Владимира Зеленского. После этого заявления рупоры Кремля заявили, что Украина якобы призывает ударить по России ядерным оружием.

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