Як пояснив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, під "превентивними заходами" мається на увазі санкції та збройна допомога Україні.

Важливо Шантажує світ лише Росія: у Зеленського пояснили, який "превентивний удар" він мав на увазі

Подоляк зауважив, що попри брехню та маніпуляції російських пропагандистів, у заяві Зеленського не було жодного слова про превентивний ядерний удар по Росії.

Зеленський нагадав про російський ядерний шантаж і запропонував світу превентивно окреслити для Росії наслідки. А також посилити удари по Росії у вигляді санкцій,

– підкреслив радник глави Офісу Президента.

Додамо, що прессекретар президента Сергій Никифоров зауважив, що Зеленський не закликав застосовувати ядерну зброю проти Росії. Він наголосив, що у заяві президента про важливість превентивних заходів НАТО, український лідер говорив про період до 24 лютого. Тоді треба було застосувати превентивні заходи, щоб не дозволити Росії розв'язати війну. Він нагадав, що єдині заходи, про які тоді мовилося, були санкції.

"Шантажувати світ вибухами на ЗАЕС та всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі лише держава-терорист Росія. Від України таких закликів ви ніколи не почуєте", – підсумував Никифоров.

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Росія вже декілька місяців поспіль тримає весь світ у страху, погрожуючи застосувати ядерну зброю. Президент Володимир Зеленський переконаний, що НАТО і вся міжнародна спільнота мають переглянути порядок реагування на застосування країни-агресорки ядерної зброї.

А не навпаки – чекати ядерних ударів Росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, ну, ось тримай від нас!" Необхідно переглянути застосування свого тиску,

– сказав Зеленський.

Натомість російські пропагандисти у звичній для них манері вже перекрутили та зманіпулювали словами Володимира Зеленського. Після цієї заяви рупори Кремля заявили, що Україна нібито закликає вдарити по Росії ядерною зброєю.

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