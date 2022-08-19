Их цель – захватить и уничтожить, – Подоляк
Об этом в интервью 24 каналу заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что российский диктатор владимир путин ничего не защищает в незаконных квазиреспубликах в Донецкой и Луганской областях.
Кстати Не только со стороны россиян, – Подоляк сказал, о каких "острых событиях" на фронте сообщали в разведке
Это территория, которую они захватили и сделали маленькие криминальные анклавы. И не больше,
– сказал он.
Подоляк отметил, что в планах россии не просто захватить территорию Украины, а уничтожить ее.
"А захватить они хотят именно Украину. И даже не с точки зрения, чтобы что-то дальше здесь делать, строить. Их цель – захватить и уничтожить", – заявил советник главы ОП.
Поэтому, как констатировал Подоляк, главный план россии – это унизить человечество, показав, что "варварская цивилизация имеет право заходить на большую территорию и уничтожать там, где проживает 40 миллионов населения".
Для них Украина это такой раздражитель, который пока они не уничтожат – не успокоятся. Мы должны это понять окончательно,
– резюмировал он.
Подоляк сравнил Харьков с Алеппо, Грозным и Варшавой
Слова Михаила Подоляка о планах россии уничтожить Украину подтверждают обстрелы украинских городов, в частности Харькова. Враг нанес кровавый удар по общежитиям Харькова в течение 17 – 18 августа, в результате чего погибли люди.
Подоляк подчеркнул, что россия – государство-террорист, которое целенаправленно бьет по спальным кварталам и гражданским людям. Он отметил, что враг хочет превратить Харьков в Алеппо-2016, Грозный-1996 или Варшаву-1945.
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