Эко-драма в Тернополе: кандидата в мэры города поймали за разрушением деревьев

Михаила Ратушняка – эксдепутата и кандидата в мэры Тернополя – в очередной раз поймали за уничтожением деревьев. Поклонника березового сока на месте инцидента обнаружили полицейские.

Ратушняк и его "сообщники" были задержаны 22 марта во время сбора березового сока. В общей сложности люди повредили около 80 берез на территории парка "Заграбелля".

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Одним из задержанных оказался Михайло Paтушняк, это уже во второй раз его ловят на горячем в парке "Загребелля",

– говорится в сообщении.

Ратушняка уже ловили на сборе сока

Ранее политика уже ловили "на горячем". Фактически на том же месте. В прошлый раз Ратушняка задержали в апреле 2021 года. Тогда он успел взять четыре пластмассовые бутылки сока (каждая – по 5 литров).

Ратушняк был оштрафован. В то же время, как показывает жизнь, березовый сок он не разлюбил. Какое наказание на этот раз назначат Ратушняку, пока неизвестно.