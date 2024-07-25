Официальных сообщений от полиции пока нет. Однако местные телеграм-каналы заявили, что на теле Михаила обнаружили огнестрельные ранения.

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Предварительно, убийство: что известно о смерти Михаила Тонконогого

Ранее издание Суспильное писало, что заявление об исчезновении Михаила Тонконогого поступило от его матери 23 июля.

Местные издания сообщали, что 22 июля Тонконогого зафиксировали камеры, когда он ехал за рулем своей машины по проспекту Слобожанскому в сторону Подгородного. С тех пор связь с ним оборвалась.

Поздно вечером 24 июля бывший председатель Соборного районного Совета города Артем Тимарев написал, что Тонконогого нашли мертвым с признаками насильственной смерти. Он добавил, что работают криминалисты.

25 июля друг активиста Александр Островский подтвердил Суспільному, что правоохранители нашли тело Михаила.

Издание "Днепр Оперативный" также написало, что оперативники криминальной полиции уже задержали группу лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Сейчас 24 Канал ожидает комментарий Нацполиции относительно обстоятельств смерти Михаила Тонконогого.

Михаил Тонконогий С 2010 года он возглавлял Профсоюз автомобилистов и автоперевозчиков Днепра. А с 2015 года параллельно работал помощником-консультантом народного депутата в Верховной Раде. Он также занимался волонтерской деятельностью, организовывал проекты помощи военным, благотворительные флешмобы и автопробеги. В сентябре 2020 года Михаил Тонконогий также стал жертвой нападения – посреди улицы его избили двое неизвестных в масках.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Михаила Тонконогого. Светлая ему память.