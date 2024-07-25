Офіційних повідомлень від поліції наразі немає. Однак місцеві телеграм-канали заявили, що на тілі Михайла виявили вогнепальні поранення.

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Попередньо, вбивство: що відомо про смерть Михайла Тонконогого

Раніше видання Суспільне писало, що заява про зникнення Михайла Тонконогого надійшла від його матері 23 липня.

Місцеві видання повідомляли, що 22 липня Тонконогого зафіксували камери, коли він їхав за кермом своєї автівки по проспекту Слобожанському в бік Підгородного. Відтоді зв'язок із ним обірвався.

Пізно ввечері 24 липня колишній голова Соборної районної Ради міста Артем Тімарєв написав, що Тонконогого знайшли мертвим з ознаками насильницької смерті. Він додав, що працюють криміналісти.

25 липня друг активіста Олександр Островький підтвердив Суспільному, що правоохоронці знайшли тіло Михайла.

Видання "Дніпро Оперативний" також написало, що оперативники кримінальної поліції вже затримали групу осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Наразі 24 Канал очікує на коментар Нацполіції щодо обставин смерті Михайла Тонконогого.

Михайло Тонконогий З 2010 року він очолював Профспілку автомобілістів і автоперевізників Дніпра. А з 2015 року паралельно працював помічником-консультантом народного депутата у Верховній Раді. Він також займався волонтерською діяльністю, організовував проєкти допомоги військовим, благодійні флешмоби та автопробіги. У вересні 2020 року Михайло Тонконогий також став жертвою нападу – посеред вулиці його побили двоє невідомих у масках.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким Михайла Тонконогого. Світла пам'ять.