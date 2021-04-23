Михаила Зубчука, которого искали более 10 дней, нашли мертвым в Виннице
24-летний Михаил Зубчук при загадочных обстоятельствах исчез еще 11 апреля. Волонтеры, друзья и родственники и полиция искали его в течение 12 дней.
Источник:полиция Винницкой области
В конце концов поиски Михаила прекратили днем 22 апреля. Парня нашли мертвым в Виннице.
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Михаила Зубчука нашли
- Парня на 12 день поисков нашли в озере в Тяжиловском микрорайоне Винницы.
- Его тело достали из трехметровой глубины.
- Деньги, телефон и личные вещи были при Михаиле.
- На его теле не обнаружили признаков насильственной смерти.
- Причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза.
На теле парня не обнаружили следов насильственной смерти / Фото Нацполиции
Что говорили родные Михаила об исчезновении
Родные Михаила не верили, что он может просто так уйти. Все знакомые и родственники отвергали версию о том, что парень мог сам куда-то поехать.
Его мать борется с онкологией и она была убеждена, что сын не мог ее оставить.
Родные и друзья обклеили фотографиями Михаила каждый столб в городе. Они надеялись, что кто-то все-таки видел его.
Как исчез Михаил Зубчук
- Парень после празднования дня рождения должен был вернуться домой на такси в компании трех девушек.
- Вдруг он развернулся в противоположную сторону и просто побежал.
- На камерах наблюдения видно, как Зубчук бежит по аллее, а потом просто исчезает в темноте.
- Правоохранители отрабатывали версию возможного конфликта на Восточном вокзале, обследовали водоемы.
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