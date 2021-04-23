24-летний Михаил Зубчук при загадочных обстоятельствах исчез еще 11 апреля. Волонтеры, друзья и родственники и полиция искали его в течение 12 дней.

В конце концов поиски Михаила прекратили днем 22 апреля. Парня нашли мертвым в Виннице.

Обратите внимание Отравление семьи в Славянске: ребенок и отчим из США умерли, мать в реанимации

Михаила Зубчука нашли

Парня на 12 день поисков нашли в озере в Тяжиловском микрорайоне Винницы.

Его тело достали из трехметровой глубины.

Деньги, телефон и личные вещи были при Михаиле.

На его теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

Причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза.



На теле парня не обнаружили следов насильственной смерти / Фото Нацполиции

Что говорили родные Михаила об исчезновении

Родные Михаила не верили, что он может просто так уйти. Все знакомые и родственники отвергали версию о том, что парень мог сам куда-то поехать.

Его мать борется с онкологией и она была убеждена, что сын не мог ее оставить.

Родные и друзья обклеили фотографиями Михаила каждый столб в городе. Они надеялись, что кто-то все-таки видел его.

Как исчез Михаил Зубчук