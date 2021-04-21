В Виннице ищут 23-летнего Михаила Зубчука. Последний раз его видели на праздновании дня рождения, в этот вечер молодой человек загадочно исчез на глазах знакомых и друзей. Поиски продолжаются уже более 10 дней.

Все знакомые и родственники отвергают версию о том, что парень мог сам уехать. Его мать борется с онкологией, она убеждена, что сын не мог ее покинуть.

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Вариантов нет абсолютно, он домашний ребенок, он должен был ехать домой. Было вызвано такси на его адрес, в какой-то момент он отошел от компании и побежал,

– рассказала мама пропавшего Надежда Лукаш.

Поиски расширились

Сначала Зубчука искали в одном районе города. Теперь по всей области работают нацгвардейцы, полицейские, волонтеры и знакомые парня.

Они уже прочесывали лесополосы, подвалы, заброшенные здания и даже привлекли водолазов к обследованию озера. Результата нет.

Наша теория, что его избили и вывезли. Вот мы ищем – куда,

– сказал волонтер.

Родные и друзья оклеивают фотографиями каждый столб в городе в надежде, что кто-то таки видел Зубчука. Также тщательно проверяют всю информацию, которая появляется в сети.

Что известно об исчезновении мололого человека