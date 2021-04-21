В Виннице загадочно исчез 23-летний Михаил Зубчук: ищут уже более 10 дней
В Виннице ищут 23-летнего Михаила Зубчука. Последний раз его видели на праздновании дня рождения, в этот вечер молодой человек загадочно исчез на глазах знакомых и друзей. Поиски продолжаются уже более 10 дней.
Источник:ТСН
Все знакомые и родственники отвергают версию о том, что парень мог сам уехать. Его мать борется с онкологией, она убеждена, что сын не мог ее покинуть.
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Вариантов нет абсолютно, он домашний ребенок, он должен был ехать домой. Было вызвано такси на его адрес, в какой-то момент он отошел от компании и побежал,
– рассказала мама пропавшего Надежда Лукаш.
Поиски расширились
Сначала Зубчука искали в одном районе города. Теперь по всей области работают нацгвардейцы, полицейские, волонтеры и знакомые парня.
Они уже прочесывали лесополосы, подвалы, заброшенные здания и даже привлекли водолазов к обследованию озера. Результата нет.
Наша теория, что его избили и вывезли. Вот мы ищем – куда,
– сказал волонтер.
Родные и друзья оклеивают фотографиями каждый столб в городе в надежде, что кто-то таки видел Зубчука. Также тщательно проверяют всю информацию, которая появляется в сети.
Что известно об исчезновении мололого человека
- Михаил Зубчук после празднования дня рождения должен был вернуться домой на такси в компании трех девушек. Однако он внезапно развернулся в противоположную сторону и просто побежал.
- На камерах наблюдения видно, как Зубчук бежит по аллее, а потом просто исчезает в темноте.
- В полиции открыли уголовное производство. Следователи заверили, что опросили уже сотни свидетелей, но никаких результатов пока нет.
- Водолазы повторно обследуют водоемы. Также правоохранители отрабатывают версию возможного конфликта на Восточном вокзале.
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