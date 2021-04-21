У Вінниці шукають 23-річного Михайла Зубчука. Останній раз його бачили на святкуванні дня народження, у цей вечір хлопець загадково зник на очах знайомих і друзів. Пошуки тривають вже понад 10 днів.

Усі знайомі та родичі відкидають версію про те, що хлопець міг сам кудись поїхати. Його матір бореться з онкологією, вона переконана, що син не міг її залишити.

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Варіантів немає абсолютно, він домашня дитина, він мав їхати додому. Було викликане таксі на його адресу, в якийсь момент він відійшов від компанії і побіг,

– розповіла мама зниклого Надія Лукаш.

Пошуки розширилися

Спочатку Зубчука шукали в одному районі міста. Тепер по всій області працюють нацгвардійці, поліцейські, волонтери та знайомі хлопця.

Вони вже прочісували лісосмуги, підвали, закинуті будівлі та навіть залучили водолазів до обстеження озера. Результату немає.

Наша теорія, що його побили і вивезли. От ми шукаємо – куди,

– сказав волонтер.

Рідні та друзі обклеюють фотографіями кожен стовп у місті з надією, що хтось таки бачив Зубчука. Також ретельно перевіряють усю інформацію, яка з'являється у мережі.

Що відомо про зникнення хлопця