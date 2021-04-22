В Донецкой области в Славянске отравилась целая семья. Спасти ребенка и его отчима не удалось, мать в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Трагедия случилась 21 апреля, около 23:00. Что-то подозрительное заподозрила мать пострадавшей женщины – та долго не открывала дверь. Смотрите также Умерла от жидкости для растений: трагическое отравление женщины на Запорожье Отравление в Славянске: что известно Женщина обратилась в полицию, потому что волновалась за дочь.

Дверь ее квартиры была заперта изнутри, а на связь она не выходила.

Приехавшие на вызов полицейские обнаружили троих человек без сознания. Они не имели видимых телесных повреждений.

Плохо стало 6-летней девочке, ее 24-летней матери и отчиму. Он, к слову, имеет гражданство США.

Всем троим врачи пытались оказать помощь. После длительных реанимационных мероприятий удалось спасти только женщину. Она сейчас находится в реанимации.

Девочка и мужчина умерли. Предварительная причина смерти ребенка и мужчины – отравление.

Обстоятельства гибели людей устанавливают. Окончательные данные появятся после проведения судебно-медицинской экспертизы. Пока сведения о происшествии внесли в реестр с пометкой "несчастный случай". Другие недавние отравления В Новояворовске на Львовщине 7-летняя девочка отравилась соком, который приобрела в магазине. В середине пакета нашли непонятный большой сгусток, похожий на плесень или грибок.

Ученицы 5 класса одной из школ Рожнятова на Прикарпатье решили жестоко пошутить. Девочки угостили одноклассников водой, где было средство для поноса "Пиколакс".