На Донеччині у Слов'янську отруїлася ціла родина. Врятувати дитину і її вітчима не вдалося, матір у важкому стані у реанімації.

Трагедія трапилася 21 квітня, близько 23:00. Щось підозріле відчула матір постраждалої жінки – та довго не відкривала двері. Дивіться також Померла від рідини для рослин: трагічне отруєння жінки на Запоріжжі Отруєння у Слов'янську: що відомо Жінка звернулася у поліцію бо хвилювалася за доньку.

Двері її квартири були замкнені зсередини, а на зв'язок вона не виходила.

Поліцейські, які приїхали на виклик, виявили трьох людей непритомними. Вони не мали видимих тілесних ушкоджень.

Зле стало 6-річній дівчинці, її 24-річній матері і вітчиму. Він, до слова, має громадянство США.

Усім трьом лікарі намагалися надати допомогу. Після тривалих реанімаційних заходів вдалося врятувати лише жінку. Вона наразі перебуває в реанімації.

Дівчинка і чоловік померли. Попередня причина смерті дитини та чоловіка – отруєння. Обставини загибелі людей встановлюють. Остаточні дані з'являться після проведення судово-медичної експертизи. Наразі відомості про подію внесли до реєстру з позначкою "Нещасний випадок". Інші нещодавні отруєння У Новояворівську на Львівщині 7-річна дівчинка отруїлася соком, який придбала в магазині. У середині пакету знайшли незрозумілий великий згусток, схожий на цвіль чи грибок.

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