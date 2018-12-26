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      Михаил Добкин эмоционально прокомментировал свое включение в список санкций

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      Михаил Добкин
      Михаил Добкин / Фото из открытых источников

      Оппозиционный политик Михаил Добкин прокомментировал в Twitter сообщение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева крайне эмоционально.

      Прямо под сообщением он написал: "Внести в список всех, кто голосовал за исключение Бойко и Левочкина из фракции ОБ в ВР, и объявить это защитой интересов российского государства? Маразм крепчал!"

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      Напомним, что в России 25 декабря расширили список санкций против более чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь 567 физических и 75 юридических лиц, ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний.

      "Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", – заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в Twitter.

      Теги: Новости Украины Санкции России против Украины Новости политики Новости России Михаил Добкин
      Источник: 24 Канал
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