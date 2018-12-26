Михайло Добкін емоційно прокоментував своє включення до списку санкцій

Опозиційний політик Михайло Добкін прокоментував у Twitter повідомлення прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва вкрай емоційно.

Прямо під повідомленням він написав: "Внести в список всіх, хто голосував за виключення Бойка та Льовочкіна з фракції ПРО в ВР, і оголосити це захистом інтересів російської держави? Маразм міцнішав!"

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Нагадаємо, що в Росії 25 грудня розширили список санкцій проти більш ніж 200 фізичних і юридичних осіб України. Згідно з документом, всього в списку санкцій тепер 567 фізичних та 75 юридичних осіб, раніше в списку було 322 громадянина України і 68 компаній.

"Список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватися спеціальні обмежувальні заходи, розширено. Я підписав відповідну постанову. Це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії", – заявив російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв в Twitter.