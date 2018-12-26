Михайло Добкін емоційно прокоментував своє включення до списку санкцій
Опозиційний політик Михайло Добкін прокоментував у Twitter повідомлення прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва вкрай емоційно.
Прямо під повідомленням він написав: "Внести в список всіх, хто голосував за виключення Бойка та Льовочкіна з фракції ПРО в ВР, і оголосити це захистом інтересів російської держави? Маразм міцнішав!"
Читайте також: Політолог: Розширення списку санкцій РФ – це список Медведчука
Нагадаємо, що в Росії 25 грудня розширили список санкцій проти більш ніж 200 фізичних і юридичних осіб України. Згідно з документом, всього в списку санкцій тепер 567 фізичних та 75 юридичних осіб, раніше в списку було 322 громадянина України і 68 компаній.
"Список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватися спеціальні обмежувальні заходи, розширено. Я підписав відповідну постанову. Це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії", – заявив російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв в Twitter.
Вибір редакції
-
Снігопад в Україні: обмеження руху транспорту та перші заручники негоди на Полтавщинісьогодні , 12:13
-
В браузері Google Chrome виявили уразливість, яка виводить з ладу комп'ютерисьогодні , 12:06
-
Расизм, плагіат та образи: які скандали стали резонансними у модній індустрії світу та Українисьогодні , 11:00