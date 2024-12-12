Источники 24 Канала в спецслужбах подтвердили ликвидацию Шатского.

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Что известно о ликвидации Михаила Шатского

В четверг, 12 декабря, российские телеграм-каналы написали о ликвидации конструктора. Также об этом написал российский оппозиционный журналист Александр Невзоров. Впоследствии источники подтвердили информацию о ликвидации.

Известно, что Михаил Шатский был заместителем генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения конструкторского бюро "Марс". В частности, занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69. Заметим, что этими ракетами оккупанты обстреливают наше государство. Кроме того, Михаил Шатский и внедрял новые БПЛА.

Вероятно, за ликвидацией российского конструктора стоит украинская разведка.

К слову, согласно открытым данным, российское конструкторское бюро "Марс" является разработчиком бортовых систем автоматического управления и навигации авиационными и космическими летательными аппаратами.