54-летняя Сандра Рулофс, очевидно, официально до сих пор замужем за Саакашвили. Впрочем, она заявила, что они больше не вместе.

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По словам Рулофса, ей понадобилось целых два года, прежде чем она оказалась психологически готовой и достаточно уверенной, чтобы поехать и посетить Саакашвили в заключении.

После длительной встречи и откровенного разговора я могу сказать, что мы больше не вместе,

– сообщила она.

В то же время Рулофс пожелала Саакашвили свободы, здоровья и счастья.



Сандра Рулофс посетила Саакашвили / фото Сандры Рулофс



Больница, в которой находится Саакашвили / фото Сандры Рулофс

Напомним, что ко Дню защиты детей народная депутат и любимая Михеила Саакашвили Лиза Ясько сообщила, что стала матерью. Она намекнула, что отцом ребенка может быть бывший президент Грузии.

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