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Мила Кунис прокомментировала постоянные слухи о беременности и разводе с Катчером

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Мила Кунис
Мила Кунис / Getty Images

Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис стала звездой августовского американского издания Cosmopolitan, в котором рассказала о личной жизни и слухах, возникающие вокруг неё.

Об этом говорится на сайте издания.

34-летняя звезда призналась, что никогда не читает о себе в СМИ, но она уже привыкла, что "бывает беременной минимум раз в год и что она с Эштоном расстается тоже каждый год". Об этом она узнают с журнальных полок, когда заходит в продуктовый магазин.

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Но это ее очень огорчает, поскольку любые сплетни оказывают большое влияние на ее семью.

Я бы не обращала на это внимания, но меня огорчает, что подобные новости вызывают смущение у моих родных ... Однажды, когда я была беременна, таблоиды написали, что я госпитализирована, и поместили мое фото на обложку. Никто не может представить, с каким количеством стресса сталкивается моя семья из-за подобных новостей. Хотя мой отец всегда надеется, что очередные слухи о моей беременности – правда,
– прокомментировала ситуацию Мила Кунис.


Мила Кунис для Cosmopolitan

Напомним, что Мила Кунис и Эштон Катчер начали романтические отношения в 2012 году, когда снимались в одной ленте "Шоу 70-х". В феврале 2014-го пара объявила о помолвке, а в октябре того же года у них родилась дочь Вайетт. В июля 2015 года пара поженилась и уже в ноябре 2016-го у них родился второй ребенок – сын Димитрий. Эштон Катчер ранее был женат на киноактрисе Деми Мур (2005-2013).

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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