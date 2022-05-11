Милитаризация, переселение заключенных и чеченский террор: что Путин хочет сделать с Донбассом

Российские захватчики планируют объявить о присоединении к территориям страны-агрессора захваченных ими частей Донбасса и Луганщины. Подготовка к интеграции ОРДЛО уже началась и длится около полумесяца.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, у Путина решили "защитить" подконтрольные им территории Донбасса путем аннексии, чтобы попытки Украины отбить собственные территории были "нападением на Россию". При этом в Кремле понимают, что угроза потерять анклавы является настолько вероятной, что удержать их можно исключительно через угрозы применения ядерного оружия.

Смотрите также Лейтенант – за руку, прапорщик – за ногу: как Путин играет с солдатами в кровавую русскую лотерею

Чтобы показать своему обществу "победу", современный Гитлер согласен даже стерпеть интеграцию с хорошо вооруженными территориями, где живут безумные боевики, не действуют законы, и нет никакой экономики.

Пушилина и Пасечника могут ликвидировать

Поскольку в Москве понимают, что любое вхождение квазиреспублик в состав страны-агрессора может привести к стремительному повышению уровня преступности непосредственно в России, интеграцию ОРДЛО хотят провести по примеру Чечни. Ведь у Путина считают опыт Рамзана Кадырова по подавлению подконтрольных ему банд достаточно успешным.

Для того чтобы все силовые "ведомства" так называемых "республик" перешли под полный контроль россиян, а также для предотвращения влияния на банды их действующих главарей, в Донецк и Луганск несколько раз приезжала делегации советников из Чечни.

Параллельно с этим в "столицы" прибывали также чиновники из Татарстана, которым поручили заниматься юридической реорганизацией всех учреждений с учетом требований законодательства России.

Фактически, если Путин все же решится аннексировать ОРДЛО, Донбасс может стать своеобразной автономией по примеру Чечни. Но с полностью разрушенными городами и отсутствием столь крупных дотаций, которые получает от России Кадыров.

Для аннексии недореспублик российские чиновники готовят все соответствующие документы и положения о штате персонала "администраций". Вскоре в самих так называемых "ДНР" и "ЛНР" могут провести серьезные кадровые чистки с заменой местных "чиновников" на более или менее квалифицированный персонал из России.

Кроме того, в Москве рассматривают разные кандидатуры людей, которые могут возглавить "регионы", поскольку Пушилин и Пасечник могут не справиться с задачами контроля многочисленных бандформирований. Самих главарей боевиков могут ликвидировать или тихонько отстранить от "должностей".

Восстанавливать Донбасс никто не собирается

Что же касается восстановления полностью уничтоженных Россией за 8 лет оккупации украинских территорий, то об этом даже речь не идет. Россия не собирается выделять средства для начала работы шахт и заводов, фабрик и других предприятий. Также захватчики не планируют восстанавливать города, которые захватили после 24 февраля, поскольку никто не видит в этом экономической выгоды.

Кроме того, вполне вероятно, что в результате объявления об аннексии Донбасса Путин начнет массовое переселение россиян на захваченную территорию, ведь в городах почти не осталось мужского населения.

Не исключают российские должностные лица, что в Кремле решат провести в ОРДЛО массовую амнистию заключенных для отправки их на фронт. В пустые тюрьмы перевезут зеков из России вместе с персоналом.

Также в Москве рассматривают варианты передислокации подразделений армии из Южного военного округа на постоянной основе. То есть фактически захватчики планируют превратить Донбасс в милитаризованную территорию без будущего с тотальным контролем силовых ведомств и террором по чеченскому сценарию.

У ВСУ другие планы

В украинских спецслужбах отмечают, что претензии Путина на Донбасс нацелены на то, чтобы заморозить конфликт и объявить об аннексии даже при полном провале военной кампании по захвату всех населенных пунктов Донбасса и Луганщины. Однако по состоянию на 11 мая ситуация с существованием "республик" разрешается вовсе не в кабинетах бункера, а на фронтах. В случае готовности украинских войск пойти в контрнаступление, все планы Путина вполне могут закончиться крахом. Если российская армия не выдержит давление ВСУ, ТРО, пограничников, полицейских и нацгвардейцев, Украина может деоккупировать все территории.