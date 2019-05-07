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      Милитаризация детей на оккупированном Донбассе: ГПУ взялась за расследование вопиющих нарушений

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      ГПУ открыла производство против оккупантов за милитаризацию детей на Донбассе
      ГПУ открыла производство против оккупантов за милитаризацию детей на Донбассе / Фото из открытых источников

      Недавно правозащитники забили тревогу: на оккупированных территориях Донбасса пророссийские боевики готовят детей к боевым действиям. Так, при финансировании и организационной поддержке из России оккупанты проводят тотальную милитаризацию детей, подростков и молодежи.

      В частности, говорится о том, что несовершеннолетних привлекают в так называемые лагеря подготовки и псевдопатриотические клубы. В них военные инструкторы готовят детей к боевым действиям и, вместе с тем, вкладывают им идеологию сепаратизма и "Русского мира".

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      Доказательной базой правозащитников стал ряд сюжетов, отснятых на оккупированном Донбассе. На них видно, как боевики милитаризируют детей.

      Как боевики на оккупированном Донбассе милитаризируют местных детей: смотрите видео

      На эту информацию от правозащитников уже отреагировали в Генпрокуратуре. Там уже открыли уголовное производство по ряду статей. В частности, – "Вовлечение в совершение террористического акта", "Создание террористической группы или террористической организации", "Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность", "Торговля людьми" и "Нарушение законов и обычаев войны".

      "Согласно статьям Женевской конвенции, оккупационное государство не имеет права принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Оккупационное государство может привлекать к принудительным работам только лиц, которые находятся под защитой и которым исполнилось 18 лет, и только к такой работе, которая является необходимой для обеспечения нужд оккупационной армии или для обеспечения населения оккупированной страны коммунальными услугами, питанием, жилищем, одеждой, транспортом и медицинскими услугами", – отмечают в Генпрокуратуре.

      Кроме того, там уточняют, что набор или вербовка детей в возрасте до пятнадцати лет в состав национальных вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых действиях является военным преступлением.

      В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанных вопиющих правонарушений. Добытые доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права будет передано в Международный уголовный суд,
      – добавляют в ГПУ.

       
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе ГПУ Новости политики Дети и несовершеннолетние
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