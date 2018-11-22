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      Миллиард гривен на фонд Порошенко могут использовать на неизвестные цели, – экономист

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      В Госбюджете появилась новая статья
      В Госбюджете появилась новая статья / Фото из открытых источников

      В проекте Госбюджета на 2019 год появился интересный пункт – "Фонд президента Украины". Раньше в документе не было такой статьи, и такие расходы в сегодняшней сложной социально-экономической ситуации не целесообразны.

      Такое мнение 24 каналу высказал экономический эксперт Андрей Новак.

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      По словам специалиста, Президент Украины финансируется через систему Государственного управления делами, которое имеет свою немалую строку финансирования в Госбюджете. Этого достаточно, чтобы обеспечить деятельность президента в Украине и за рубежом.

      Новая статья в бюджете о создании фонда Президента Украины говорит о высокой вероятности нецелевого использования денег. Потому что проконтролировать их расход будет сложно. Это большая сумма – миллиард гривен, если разделить на двенадцать месяцев – восемьдесят миллионов на неизвестные цели. Хотя у Порошенко говорят, что это на молодых ученых, образование. Но для этого финансирование Министерства образования и науки. Для чего создавать еще один фонд? И финансировать то же, что и Министерство? Тогда давайте закроем министерство, и все делать через президентский фонд,
      – подчеркнул Андрей Новак.

      Напомним, народные депутаты обнаружили в Госбюджете на 2019 год новый пункт – президентский фонд Петра Порошенко, на который запланировано выделить миллиард гривен. Госбюджет в Верховной Раде должны рассмотреть и утвердить 22 ноября.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Бюджет-2019 Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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