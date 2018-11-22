16:54
22 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Найбільший страх Путіна. Російський лоукост "Победа" заощаджує на всьому
      Вєсті Кремля
      00:42, сьогодні
      Вєсті. UA. Безглузді звинувачення Луценка. Майонезний король Аваков
      Вєсті.UA
      20:48, 21 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, 21 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Мільярд гривень на фонд Порошенка можуть використати на невідомі цілі, – економіст

      148 Читать новость на русском
      В Держбюджеті з'явилася нова стаття
      В Держбюджеті з'явилася нова стаття / Фото з відкритих джерел

      У проекті Держбюджету на 2019 рік з'явився цікавий пункт – "Фонд президента України". Раніше в документі не було такої статті, і такі видатки в сьогоднішній складній соціально-економічній ситуації не доцільні.

      Таку думку 24 каналу висловив економічний експерт Андрій Новак.

      Читайте також: Экспресс-фонд президента: проект под выборы?

      За словами фахівця, Президент України фінансується через систему Державного управління справами, яке має свій немалий рядок фінансування в Держбюджеті. Цього достатньо, щоб забезпечити діяльність президента в Україні і за кордоном.

      Нова стаття в бюджеті про створення фонду Президента України говорить про високу ймовірність нецільового використання грошей. Тому що проконтролювати їхню витрату буде складно. Це велика сума – мільярд гривень, якщо поділити на дванадцять місяців – вісімдесят мільйонів на невідомі цілі. Хоча в Порошенка кажуть, що це на молодих науковців, освіту. Але для цього фінансування Міністерства освіти і науки. Для чого створювати ще один фонд? І фінансувати те саме, що й міністерство? Тоді давайте закриємо міністерство, і все робитимемо через президентський фонд,
      – наголосив  Андрій Новак.

      Нагадаємо, народні депутати виявили в Держбюджеті на 2019 рік новий пункт – президентський фонд Петра Порошенка, на який заплановано виділити мільярд гривень. Держбюджет у Верховній Раді мають розглянути та затвердити 22 листопада.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Бюджет-2019
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Без корупції немає перемоги: як блогери маніпулюють нами на користь Порошенка
      сьогодні , 15:30 Без корупції немає перемоги: як блогери маніпулюють нами на користь Порошенка
      Віталій Шабунін 339
      KFC у Будинку профспілок: через що виник скандал та чим він закінчиться
      сьогодні , 14:55 KFC у Будинку профспілок: через що виник скандал та чим він закінчиться
      Євгенія Мазур 1068
      Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      сьогодні , 11:52 Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      457
      Чому він не дешевшає: 5 міфів про власне видобування газу в Україні
      сьогодні , 14:10 Чому він не дешевшає: 5 міфів про власне видобування газу в Україні
      Яніна Ткачук 1779
      Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      сьогодні , 13:04 Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      Олексій Чибісов 1534
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "В’язні Грушевського": Арештовано 11 активістів
       25 січня 2014 , 00:56 3
      Закон про мову: чому це потрібно та що зміниться
       4 жовтня , 19:01
      Китаянка провела краш-тест BMW прямо в автосалоні
       1 вересня , 19:51
      Який вибрати підігрів сидінь
       13 жовтня , 12:37
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук