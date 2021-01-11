Основатель и глава правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили заявил, что уходит из политики. Он покидает пост главы партии, а также саму политическую силу.

Бидзина Иванишвили отметил, что уже выполнил свою миссию. Об этом пишет "Грузия Online" со ссылкой на письмо политика.

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Я принял решение окончательно уйти из политики,

- отметил Иванишвили.

По его словам, правящая команда является лучшей и безальтернативной среди всех пока имеющихся. Иванишвили добавил: Если объективно проанализировать избирательный успех "Грузинской мечты", то без преувеличения можно сказать, что он является ожидаемым и логичным.

Он покидает как пост председателя партии, так и саму политическую силу. Иванишвили планирует вернуться к тому образу жизни, который вел до 2011 года.

Бизнесмен также заявил, что через несколько недель ему исполнится 65 лет, и он учитывал этот фактор при принятии решения.

Политическая деятельность Иванишвили: основное

Иванишвили пришел в политику в 2011 году. С коалицией "Грузинская мечта" победил на парламентских выборах 2012 года и возглавил правительство Грузии.

В 2013 году, после победы Георгия Маргвелашвили на президентских выборах, Иванишвили ушел в отставку с поста премьера, официально оставив политику.

11 мая 2018 года Иванишвили вновь избрали председателем партии "Грузинская мечта". Он заявил, что не хотел возвращаться в политику, мол, это решение было сложным.