Засновник та голова правлячої партії "Грузинська мрія – Демократична Грузія", мільярдер Бідзіна Іванішвілі заявив, що йде з політики. Він покидає пост глави партії, а також саму політичну силу.

Бідзіна Іванішвілі зазначив, що вже виконав свою місію. Про це пише "Грузия Online" з посиланням на лист політика.

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Я прийняв рішення остаточно піти з політики,

– зазначив Іванішвілі.

За його словами, правляча команда є найкращою і безальтернативною серед усіх наразі наявних. Іванішвілі додав: якщо об'єктивно проаналізувати виборчий успіх "Грузинської мрії", то без перебільшення можна сказати, що він є очікуваним та логічним.

Він покидає як пост голови партії, так і саму політичну силу. Іванішвілі планує повернутися до того способу життя, який вів до 2011 року.

Бізнесмен також заявив, що через кілька тижнів йому виповнюється 65 років, і він враховував цей фактор при ухваленні рішення.

Політична діяльність Іванішвілі: основне

Іванішвілі прийшов у політику у 2011 році. З коаліцією "Грузинська мрія" переміг на парламентських виборах 2012 року й очолив уряд Грузії.

У 2013 році, після перемоги Георгія Марґвелашвілі на президентських виборах, Іванішвілі пішов у відставку з посади прем'єра, офіційно залишивши політику.

11 травня 2018 року Іванішвілі знову обрали головою партії "Грузинська мрія". Він заявив, що не хотів повертатися у політику, мовляв, це рішення було складним.