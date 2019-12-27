Миллиардер Билл Гейтс подарил незнакомке 37 килограммов подарков

В этом году один из самых богатых людей мира Билл Гейтс стал тайным Сантой на сервисе Reddit для 33-летней Шелби из американского штата Мичиган. Миллиардер прислал девушке 41 подарок, общим весом 37 килограммов.

Билл Гейтс учел все предпочтения Шелби: ее любимые книги, сериалы и фильмы. Также обратил внимание, что у девушки есть кот – животному также достались презенты. Об этом сообщает Daily Mail.

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Raise your hand if matching with Bill Gates for #RedditGifts Secret Santa is a life goal. ‍♀️Just when she needed it most, one lucky giftee (u/szor) struck Secret Santa gold & was blessed with the Christmas of a lifetime. Well done, @BillGates. https://t.co/pZelK3ao9v pic.twitter.com/RY4DrKHU6g — Reddit (@reddit) 21 грудня 2019 р.

Девушке больше всего пришлась по душе рукописная книга "Великий Гэтсби". Она сняла видео, где показывает все подарки. Среди них также есть:

Много сувениров из сериала "Твин Пикс" – среди них копии сценариев, футболка и фирменная куртка, в которой ходили участники съемочной группы во время второго сезона;

Конструктор LEGO с Хогвартсом и рождественская шляпа в стиле Гарри Поттера;

Плед в стиле игры The Legend of Zelda;

Игра "Преступление котов" – лазерная указка, игрушечная мышка и упаковка корма.

Несколько книг, которые понравились самому Гейтсу в 2019 году.



Один из подарков – конструктор в стиле Гарри Поттера / Скриншот с youtube

В США, Канаде и Великобритании люди ежегодно на новогодние праздники проводят традицию "Тайного Санты" – анонимно обмениваясь подарками.

Билл Гейтс подарил 37 килограммов подарков американке Шелби: видео

Кто такой Билл Гейтс?

Билл Гейтс – один из самых богатых людей на планете, основатель корпорации Microsoft. В 1995 году Гейтса признали самым богатым человеком на планете по версии журнала Forbes, с тех пор он возглавлял рейтинг 22 года. Сегодня его состояние оценивается в 96,5 миллиардов долларов.



С 2017 года и до сих Гейтс находится на второй позиции в списке самых богатых людей планеты. Его обогнал основатель компании Amazon Джефф Безос – сегодня он владеет капиталом в более 131 миллиардов долларов.