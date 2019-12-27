Миллиардер Билл Гейтс подарил незнакомке 37 килограммов подарков
В этом году один из самых богатых людей мира Билл Гейтс стал тайным Сантой на сервисе Reddit для 33-летней Шелби из американского штата Мичиган. Миллиардер прислал девушке 41 подарок, общим весом 37 килограммов.
Билл Гейтс учел все предпочтения Шелби: ее любимые книги, сериалы и фильмы. Также обратил внимание, что у девушки есть кот – животному также достались презенты. Об этом сообщает Daily Mail.
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Девушке больше всего пришлась по душе рукописная книга "Великий Гэтсби". Она сняла видео, где показывает все подарки. Среди них также есть:
- Много сувениров из сериала "Твин Пикс" – среди них копии сценариев, футболка и фирменная куртка, в которой ходили участники съемочной группы во время второго сезона;
- Конструктор LEGO с Хогвартсом и рождественская шляпа в стиле Гарри Поттера;
- Плед в стиле игры The Legend of Zelda;
- Игра "Преступление котов" – лазерная указка, игрушечная мышка и упаковка корма.
- Несколько книг, которые понравились самому Гейтсу в 2019 году.
Один из подарков – конструктор в стиле Гарри Поттера / Скриншот с youtube
В США, Канаде и Великобритании люди ежегодно на новогодние праздники проводят традицию "Тайного Санты" – анонимно обмениваясь подарками.
Билл Гейтс подарил 37 килограммов подарков американке Шелби: видео
Кто такой Билл Гейтс?
Билл Гейтс – один из самых богатых людей на планете, основатель корпорации Microsoft. В 1995 году Гейтса признали самым богатым человеком на планете по версии журнала Forbes, с тех пор он возглавлял рейтинг 22 года. Сегодня его состояние оценивается в 96,5 миллиардов долларов.
С 2017 года и до сих Гейтс находится на второй позиции в списке самых богатых людей планеты. Его обогнал основатель компании Amazon Джефф Безос – сегодня он владеет капиталом в более 131 миллиардов долларов.