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      Миллиардер Билл Гейтс подарил незнакомке 37 килограммов подарков

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      Девушка получила 41 подарок от миллиардера / redditgifts

      В этом году один из самых богатых людей мира Билл Гейтс стал тайным Сантой на сервисе Reddit для 33-летней Шелби из американского штата Мичиган. Миллиардер прислал девушке 41 подарок, общим весом 37 килограммов.

      Билл Гейтс учел все предпочтения Шелби: ее любимые книги, сериалы и фильмы. Также обратил внимание, что у девушки есть кот – животному также достались презенты. Об этом сообщает Daily Mail.

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      Девушке больше всего пришлась по душе рукописная книга "Великий Гэтсби". Она сняла видео, где показывает все подарки. Среди них также есть:

      • Много сувениров из сериала "Твин Пикс" – среди них копии сценариев, футболка и фирменная куртка, в которой ходили участники съемочной группы во время второго сезона;
      • Конструктор LEGO с Хогвартсом и рождественская шляпа в стиле Гарри Поттера;
      • Плед в стиле игры The Legend of Zelda;
      • Игра "Преступление котов" – лазерная указка, игрушечная мышка и упаковка корма.
      • Несколько книг, которые понравились самому Гейтсу в 2019 году.

      подарунок білл гейтс
      Один из подарков – конструктор в стиле Гарри Поттера / Скриншот с youtube

      В США, Канаде и Великобритании люди ежегодно на новогодние праздники проводят традицию "Тайного Санты" – анонимно обмениваясь подарками.

      Билл Гейтс подарил 37 килограммов подарков американке Шелби: видео

      Кто такой Билл Гейтс?
      Билл Гейтс – один из самых богатых людей на планете, основатель корпорации Microsoft. В 1995 году Гейтса признали самым богатым человеком на планете по версии журнала Forbes, с тех пор он возглавлял рейтинг 22 года. Сегодня его состояние оценивается в 96,5 миллиардов долларов.

      С 2017 года и до сих Гейтс находится на второй позиции в списке самых богатых людей планеты. Его обогнал основатель компании Amazon Джефф Безос – сегодня он владеет капиталом в более 131 миллиардов долларов.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: LifeStyle Деньги Новости США Техно Билл Гейтс Новогодние праздники
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