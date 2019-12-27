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      Мільярдер Білл Гейтс подарував незнайомці 37 кілограмів подарунків

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      Дівчина отримала 41 подарунок від мільярдера / redditgifts

      Цьогоріч один із найбагатших чоловіків світу Білл Гейтс став таємним Сантою на сервісі Reddit для 33-річної Шелбі із американського штату Мічиган. Мільярдер надіслав дівчині 41 подарунок, загальною вагою 37 кілограмів.

      Білл Гейтс врахував усі вподобання Шелбі: її улюблені книги, серіали та фільми. Також звернув увагу, що дівчина має кота – тваринці також дісталися презенти. Про це повідомляє Daily Mail.

      Цікаво: 11 мотивуючих цитат Білла Гейтса про успіх у роботі та помилки в житті

      Дівчині найбільше припала до душі рукописна книга "Великий Гетсбі". Вона зняла відео, де показує усі подарунки. Серед них також є:

      • Багато сувенірів з серіалу "Твін Пікс" – серед них копії сценаріїв, футболка і фірмова куртка, в якій ходили учасники знімальної групи під час другого сезону;
      • Конструктор LEGO з Хоґвартсом та різдвяний капелюх в стилі Гаррі Поттера;
      • Плед в стилі гри The Legend of Zelda;
      • Гра "Злочин котів" – лазерна указка, іграшкова мишка й упаковка корму.
      • Кілька книг, які сподобалися самому Гейтсу в 2019 році.

      подарунок білл гейтс
      Один із подарунків – конструктор у стилі Гаррі Поттера / Скріншот з youtube

      У США, Канаді та Великобританії люди щорічно на новорічні свята проводять традицію "Таємного Санти" – анонімно обмінюючись подарунками.

      Білл Гейтс подарував 37 кілограмів подарунків американці Шелбі: відео

      Хто такий Білл Гейтс? Білл Гейтс – один із найбагатших чоловіків на планеті, засновник корпорації Microsoft. У 1995 році Гейтса визнали найбагатшим чоловіком на планеті за версією журналі Forbes, відтоді він очолював рейтинг 22 роки. Сьогодні його статки оцінюють у 96,5 мільярдів долларів.

      З 2017 року і до сьогодні Гейтс перебуває на другій позиції у списку найбагатших людей планети. Його обігнав засновник компанії Amazon Джеф Безос – сьогодні він володіє капіталом у понад 131 мільярд долларів.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: LifeStyle Новини США Гроші Техно Білл Гейтс Новорічні свята
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