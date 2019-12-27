Мільярдер Білл Гейтс подарував незнайомці 37 кілограмів подарунків

Цьогоріч один із найбагатших чоловіків світу Білл Гейтс став таємним Сантою на сервісі Reddit для 33-річної Шелбі із американського штату Мічиган. Мільярдер надіслав дівчині 41 подарунок, загальною вагою 37 кілограмів.

Білл Гейтс врахував усі вподобання Шелбі: її улюблені книги, серіали та фільми. Також звернув увагу, що дівчина має кота – тваринці також дісталися презенти. Про це повідомляє Daily Mail.

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Raise your hand if matching with Bill Gates for #RedditGifts Secret Santa is a life goal. ‍♀️Just when she needed it most, one lucky giftee (u/szor) struck Secret Santa gold & was blessed with the Christmas of a lifetime. Well done, @BillGates. https://t.co/pZelK3ao9v pic.twitter.com/RY4DrKHU6g — Reddit (@reddit) 21 грудня 2019 р.

Дівчині найбільше припала до душі рукописна книга "Великий Гетсбі". Вона зняла відео, де показує усі подарунки. Серед них також є:

Багато сувенірів з серіалу "Твін Пікс" – серед них копії сценаріїв, футболка і фірмова куртка, в якій ходили учасники знімальної групи під час другого сезону;

Конструктор LEGO з Хоґвартсом та різдвяний капелюх в стилі Гаррі Поттера;

Плед в стилі гри The Legend of Zelda;

Гра "Злочин котів" – лазерна указка, іграшкова мишка й упаковка корму.

Кілька книг, які сподобалися самому Гейтсу в 2019 році.



Один із подарунків – конструктор у стилі Гаррі Поттера / Скріншот з youtube

У США, Канаді та Великобританії люди щорічно на новорічні свята проводять традицію "Таємного Санти" – анонімно обмінюючись подарунками.

Білл Гейтс подарував 37 кілограмів подарунків американці Шелбі: відео

Хто такий Білл Гейтс? Білл Гейтс – один із найбагатших чоловіків на планеті, засновник корпорації Microsoft. У 1995 році Гейтса визнали найбагатшим чоловіком на планеті за версією журналі Forbes, відтоді він очолював рейтинг 22 роки. Сьогодні його статки оцінюють у 96,5 мільярдів долларів.



З 2017 року і до сьогодні Гейтс перебуває на другій позиції у списку найбагатших людей планети. Його обігнав засновник компанії Amazon Джеф Безос – сьогодні він володіє капіталом у понад 131 мільярд долларів.