Миллиарды долларов: советник Зеленского сказал, сколько денег надо для восстановления Донбасса
На восстановление оккупированной части Донбасса нужно около 10 миллиардов долларов. Это составляет примерно 5 – 7% ВВП Украины.
Такую информацию озвучил советник президента Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире "Радио Донбасс. Реалии".
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Откуда Украина возьмет деньги на восстановление Донбасса
- По мнению советника главы государства, для того, чтобы восстановить окуппированные территории Донецкой и Луганской областей необходимо создать отдельный фонд.
- Кроме этого, для реинтеграции Донбасса понадобятся и деньги международных доноров.
Ранее вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников предполагал, что возвращение под контроль Украины оккупированной территории Донбасса может занять длительный период.
По словам украинского вице-премьера, российские оккупанты в ОРДЛО:
- Совершенно не заботятся о Донбассе.
- Вывезли оттуда оборудование с заводов.
- Закрывают шахты – добыча угля упал на 33%.
- Не платят зарплату, из-за чего задолженности перед людьми растут.
Реинтеграция Донбасса: что нужно знать
- В 2014 году Украина приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Срок документа составлял 3 года, но в 2017 году парламент дважды продлевал действие закона на год. Впоследствии, уже при новой власти, 31 декабря 2019 года, его действие продлили еще на год – до 2020 года.
- Особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода российских войск, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
- Лишь после этого на оккупированном Донбассе можно будет провести выборы и говорить о реинтеграции региона.
- В октябре 2019 года президент Зеленский заявил, что закон о временном статусе Донбасса должен стать постоянным, а также содержать положения так называемой формулы Штайнмайера.
Оккупированные Россией районы Донбасса и линия разграничения / Инфографика 24 канала