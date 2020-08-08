На відновлення окупованої частини Донбасу потрібно близько 10 мільярдів доларів. Це становить приблизно 5 – 7% ВВП України.

Таку інформацію озвучив радник президента Зеленського з економічних питань Олег Устенко в ефірі "Радіо Донбас.Реалії". До теми Це надовго: Резніков пояснив, скільки часу займе безпечна реінтеграція Донбасу Звідки Україна візьме гроші на відновлення Донбасу На думку радника глави держави, для того, аби відновити окупавані території Донецької та Луганської областей необхідно створити окремий фонд.

Окрім цього, для реінтеграції Донбасу знадобляться й гроші міжнародних донорів. Раніше віцепрем'єр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков припускав, що повернення під контроль України окупованої території Донбасу може зайняти чимало часу. За словами українського віцепрем'єра, російські окупанти в ОРДЛО: Абсолютно не опікуються Донбасом.

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Не платять зарплати, через що заборгованості перед людьми зростають. Зверніть увагу! За даними ООН, за час війни на Донбасі там загинуло близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – отримали травми. Реінтеграція Донбасу: що треба знати У 2014 році Україна схвалила закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Термін документу становив 3 роки, але у 2017 парламент двічі продовжував дію закону на рік. Згодом, вже за нової влади, 31 грудня 2019 року, його дію продовжили ще на рік – до 2020 року.

Особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності лише після виведення російських військ, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Лише після цього на окупованому Донбасі можна буде провести вибори та говорити про реінтеграцію регіону.

У жовтні 2019 президент Зеленський заявив, що закон про тимчасовий статус Донбасу має стати постійним, а також містити положення так званої формули Штайнмаєра.

Окуповані Росією райони Донбасу та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу