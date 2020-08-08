Мільярди доларів: радник Зеленського сказав, скільки грошей треба для відновлення Донбасу
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На відновлення окупованої частини Донбасу потрібно близько 10 мільярдів доларів. Це становить приблизно 5 – 7% ВВП України.
Таку інформацію озвучив радник президента Зеленського з економічних питань Олег Устенко в ефірі "Радіо Донбас.Реалії".
До теми Це надовго: Резніков пояснив, скільки часу займе безпечна реінтеграція Донбасу
Звідки Україна візьме гроші на відновлення Донбасу
- На думку радника глави держави, для того, аби відновити окупавані території Донецької та Луганської областей необхідно створити окремий фонд.
- Окрім цього, для реінтеграції Донбасу знадобляться й гроші міжнародних донорів.
Раніше віцепрем'єр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков припускав, що повернення під контроль України окупованої території Донбасу може зайняти чимало часу.
За словами українського віцепрем'єра, російські окупанти в ОРДЛО:
- Абсолютно не опікуються Донбасом.
- Повивозили звідти обладнання з заводів.
- Закривають шахти – видобуток вугілля впав на 33%.
- Не платять зарплати, через що заборгованості перед людьми зростають.
Реінтеграція Донбасу: що треба знати
- У 2014 році Україна схвалила закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Термін документу становив 3 роки, але у 2017 парламент двічі продовжував дію закону на рік. Згодом, вже за нової влади, 31 грудня 2019 року, його дію продовжили ще на рік – до 2020 року.
- Особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності лише після виведення російських військ, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.
- Лише після цього на окупованому Донбасі можна буде провести вибори та говорити про реінтеграцію регіону.
- У жовтні 2019 президент Зеленський заявив, що закон про тимчасовий статус Донбасу має стати постійним, а також містити положення так званої формули Штайнмаєра.
Окуповані Росією райони Донбасу та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу