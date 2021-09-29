Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель 29 сентября обнародовал исследование "Влияние 4 лет государственного финансирования на развитие политических партий в Украине". Расходы проанализировали со времени введения государственного финансирования за срок с 2016 до 2020 года.

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"За последние 5 лет украинские политические партии потратили более 3 миллиардов гривен и львиная доля этих денег – это полученные в рамках государственного финансирования политических партий", – сказал он.

Кто потратил больше всего

В Комитете избирателей отметили, что больше всего на протяжении последних 5 лет потратила Радикальная партия Олега Ляшко – 644 миллиона гривен. Партия также потратила больше всего на парламентскую избирательную кампанию в 2019 году – почти 115 миллионов гривен.

Кроме того, всеукраинское объединение "Батькивщина" использовало за 5 лет 631 миллион гривен, из них 87 миллионов – на парламентскую кампанию 2019 года.

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Какие партии потратили меньше

Кошель рассказал, что политсила "Европейская солидарность" с 2016 года потратила 577 миллионов гривен, а "Слуга народа" за 2 года деятельности – 513 миллионов гривен. После них партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 190 миллионов гривен и ВО "Свобода" – 119 миллионов гривен.

Кошель добавил, что партия "Украинская стратегия Гройсмана" потратила 117 миллионов гривен, но не получала ресурсов в рамках государственного финансирования. Среди рейтинговых политических партий в начале исследования была партия "УДАР". Она потратила за 5 лет 3 миллиона гривен.

На что тратят партии

По словам Кошеля, 40% денег партии тратят на прямую рекламу. Самые высокие показатели расходов на рекламу у партии "Наши". В отчете за 2018 год она указала 10,2 миллиона гривен. Из этой суммы 10,1 миллиона гривен потратили на билборды.

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Расходы на пропагандистскую деятельность есть у партии "ОПЗЖ". Это более 80 миллионов гривен. Кошель рассказал, что партия в 2019 году указала 32,3 миллиона гривен. Из них за 19,9 миллиона профинансировали пропагандистскую деятельность. Только на рекламу на телевидении потратили 13,4 миллиона гривен.

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