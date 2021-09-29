Голова Комітету виборців України Олексій Кошель 29 вересня оприлюднив дослідження "Вплив 4 років державного фінансування на розбудову політичних партій в Україні". Витрати проаналізували з часу запровадження державного фінансування за термін з 2016 до 2020 року.

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"За останні 5 років українські політичні партії витратили понад 3 мільярди гривень і левова частка цих грошей – це отримані в межах державного фінансування політичних партій", – сказав він.

Хто витратив найбільше

У Комітеті виборців наголосили, що найбільше протягом останніх 5 років витратила "Радикальна партія" Олега Ляшка – 644 мільйони гривень. Партія також витратила найбільше на парламентську виборчу кампанію у 2019 році – майже 115 мільйонів гривень.

Крім того, всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" використало за 5 років 631 мільйон гривень, з них 87 мільйонів – на парламентську кампанію 2019 року.

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Які партії витратили менше

Кошель розповів, що політсила "Європейська Солідарність" з 2016 року витратила 577 мільйонів гривень, а "Слуга народу" за 2 роки діяльності – 513 мільйонів гривень. Після них партія "Опозиційна платформа – За життя" – 190 мільйонів гривень і ВО "Свобода" – 119 мільйонів гривень.

Кошель додав, що партія "Українська стратегія Гройсмана" витратила 117 мільйонів гривень, але не отримувала ресурсів у рамках державного фінансування. Серед рейтингових політичних партій на початку дослідження була партія "УДАР". Вона витратила за 5 років 3 мільйони гривень.

На що витрачають партії

За словами Кошеля, 40% грошей партії витрачають на пряму рекламу. Найвищі показники витрат на рекламу у партії "Наші". У звіті за 2018 рік вона вказала 10,2 мільйона гривень. З цієї суми 10,1 мільйона гривень витратили на білборди.

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Витрати на пропагандистську діяльність має партія "ОПЗЖ". Це більше ніж 80 мільйонів гривень. Кошель розповів, що партія у 2019 році вказала 32,3 мільйона гривень. З них за 19,9 мільйона профінансували пропагандистську діяльність. Лише на рекламу на телебаченні витратили 13,4 мільйона гривень.

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