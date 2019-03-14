Миллиарды в перевооружение: Россия готовится к глобальной войне

Руководство России уже не первый год грозит всему миру глобальной войной, с каждым годом аргументы становятся все более серьезными. Названия ракет и подводных лодок раздаются из уст российского президента едва не во время каждого выступления.

О заявлениях руководителей оборонного сектора РФ

11 марта министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отчитался перед президентом и парламентом об успехах российской армии.

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По его словам, Вооруженные силы РФ в течение последних шести лет получили 109 межконтинентальных баллистических ракет и 3712 модернизированных танков.



Шойгу включен в санкционный список Украины в ответ на вооруженную агрессию РФ

А за неделю до того с установками, как воплотить масштабный план перевооружения, перед Академией наук выступил и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Мы должны всеми силами обеспечить техническую, технологическую, организационное преимущество над любым потенциальным противником,

– подчеркнул он.

Аналитики уже назвали доклад Герасимова объявлением об изменении военной доктрины России. Ведь еще семь лет назад он давал совсем другие установки и говорил, что масштабных конфликтов не будет.



По словам Матиоса, Герасимов — главный организатор войны на востоке Украины

Поэтому надо готовить диверсионные группы и применять информационные методы для дестабилизации противника. Мир увидел в Крыму и на Донбассе, как это работает. Теперь представление о предстоящих войнах в Генеральном штабе России существенно изменились.

Это то, что любят все военные. То есть надо показать свою силу в реальных боевых действиях. Тогда к стране будут относиться иначе,

– пояснил Андрей Окара, российский политолог.

О проблемах российской армии

Россия вложила в перевооружение сотни миллиардов долларов. А оборонный бюджет РФ является третьим в мире после США и Китая. Но это еще не значит, что Вооруженные силы России могут воевать с теми же американцами: мы имеем наглядный пример в феврале 2018 года года в Сирии.

Что произошло в Сирии в начале 2018 года?7 февраля международная коалиция в Сирии осуществила авиаудар, жертвами которого стали около 200 бойцов армии союзников президента страны Башара Асада. По данным источников, в Сирии погибли также русские наемники "Вагнера". Это – нелегальная частная военная структура. Участвовала в боевых действиях на Донбассе и в Сирии на стороне России. Бойцы компании неоднократно награждались государственными наградами по личным неопубликованными приказами президента России.

Тогда россияне потерпели ужасное тактическое поражение. Воинов расстреливали, как в тире, а они даже не знали откуда. И это свидетельствует не только о технологической отсталости, но и о пробелах на уровне тактического и стратегического управления войсками.

Изоляция российского военного сообщества от мирового продолжается почти сто лет. Смысл многих вещей не очень понимают как в организационном плане, так и в идеологическом или стратегическом. Отсталость настолько ужасна, что они даже не понимают, насколько они отстали,

– заверил Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель.

Самое главное в любой армии – человек, то есть личный состав и его готовность воевать. Российские военные убеждены, что и здесь не все хорошо: воины увольняются.

И, несмотря на это, огневая мощь Вооруженных сил России огромна, а Путин и не скрывает, что готов нажать красную кнопку. А еще Кремлю выгодно пугать собственное население внешними врагами.

Ведь якобы защищая народ, можно закручивать гайки внутри страны: запрещать митинги, вводить тотальную цензуру, а оппозицию объявлять иностранными агентами. А тем временем под грифом "секретно" раздувать военный бюджет. И никому даже в голову не придет спросить о том, куда же деваются деньги.