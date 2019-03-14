Мільярди у переозброєння: Росія готується до глобальної війни

Керівництво Росії вже не перший рік погрожує усьому світу глобальною війною, з кожним роком аргументи стають усе серйознішими. Назви ракет і підводних човнів лунають з вуст російського президента ледь не під час кожного виступу.

Про заяви керівників оборонного сектору РФ

11 березня міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу прозвітував перед президентом та парламентом про успіхи російської армії.

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За його словами, Збройні сили РФ впродовж останніх шести років отримали 109 міжконтинентальних балістичних ракет та 3712 модернізованих танків.



Шойгу включений до санкційного списку України у відповідь на збройну агресію РФ



А за тиждень до того із настановами, як втілити масштабний план переозброєння, перед Академією наук виступив й начальник Генштабу РФ Валерій Герасімов.

Ми повинні всіма силами забезпечити технічну, технологічну, організаційну перевагу над будь-яким потенційним противником,

– наголосив він.

Аналітики вже назвали доповідь Герасимова оголошенням про зміну воєнної доктрини Росії. Адже ще сім років тому він давав зовсім інші настанови й казав, що масштабних конфліктів не буде.



За словами Матіоса, Герасимов — головний організатор війни на сході Україні

Тож треба готувати диверсійні групи та застосовувати інформаційні методи для дестабілізації супротивника. Світ побачив у Криму та на Донбасі, як це працює. Тепер уявлення про майбутні війни в Генеральному штабі Росії суттєво змінились.

Це те, що люблять усі військові. Тобто треба показати свою силу в реальних бойових діях. Тоді до країни будуть ставитися інакше,

– пояснив Андрій Окара, російський політолог.

Про проблеми російської армії

Росія вклала в переозброєння сотні мільярдів доларів. А оборонний бюджет РФ є третім у світі після США та Китаю. Але це ще не означає, що Збройні сили Росії можуть воювати з тими ж американцями: маємо наочний приклад у лютому 2018 року в Сирії.

Що сталося у Сирії на початку 2018 року? 7 лютого міжнародна коаліція в Сирії здійснила авіаудар, жертвами якого стали близько 200 бійців армії союзників президента країни Башара Асада. За даними джерел, у Сирії загинули також російські найманці "Вагнера". Це – нелегальна приватна військова структура. Брала участь у бойових діях на Донбасі і в Сирії на стороні Росії. Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.

Тоді росіяни зазнали жахливої тактичної поразки. Воїнів розстрілювали, як у тирі, а вони навіть не знали звідки. І це свідчить не тільки про технологічну відсталість, а й про прогалини на рівні тактичного та стратегічного управління військами.

Ізоляція російської військової спільноти від світової триває майже сто років. Сенс багатьох речей не дуже розуміють: як в організаційному плані, так і в ідеологічному чи стратегічному. Відсталість настільки жахлива, що вони навіть не розуміють, наскільки вони відстали,

– запевнив Павло Фельгенгауер, військовий оглядач.

Найголовніше в будь-якій армії – людина, тобто особовий склад і його готовність воювати. Російські військові переконані, що і тут не все добре: воїни звільняються.

Та попри все вогнева міць Збройних сил Росії величезна, а Путін і не приховує, що готовий натиснути червону кнопку. А ще Кремлю вигідно лякати власне населення зовнішніми ворогами.

Адже нібито захищаючи народ, можна закручувати гайки всередині країни: забороняти мітинги, запроваджувати тотальну цензуру, а опозицію оголошувати іноземними агентами. А тим часом під грифом "таємно" роздувати військовий бюджет. І нікому навіть на думку не спаде запитати про те, куди ж діваються гроші.