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Миллион украинцев получат повышенные пенсии в июле: известно насколько

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В июле миллион украинцев получат повышенные пенсии
В июле миллион украинцев получат повышенные пенсии / Фото из открытых источников

Миллион граждан Украины уже с 1 июля получат на 62 гривны повышенные пенсии в соответствии с новым размера прожиточного минимума.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире "112".

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"Сейчас в результате пенсионной реформы мы уменьшаем разрыв в размере пенсий. И в следующий перерасчет пенсий, я думаю, что этот разрыв будет еще меньше. Потому что наша конечная цель – чтобы независимо от того, когда люди выходят на пенсию при определенных размерах коэффициента заработка и стажа у них должны быть абсолютно равнозначные пенсиии", – сказал министр.

По его словам, после принятия закона о пенсионной реформе некоторые люди начинают смешивать понятия о минимальной заработной плате и пенсии.

Есть минимальная пенсия для людей, имеющих полный страховой стаж, она установлена ​​в размере 40% от минимальной заработной платы, это 1489 гривен. Но в Украине в соответствии со ст. 46 КУ и по закону, если ваша базовая пенсия меньше прожиточного минимума, то государство вам доплачивает до прожиточного минимума,
– рассказал Рева.

Чиновник отметил, что прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, до 1 июля был 1373 гривен. То есть минимальная пенсия 1489 гривен для тех, кто имеет стаж. А для тех, кто стажа не имеет – пенсия не может быть ниже 1373 гривен.

"Для этого миллиона наших пенсионеров, которые получили 1373 гривен – с 1 июля они будут получать 1435 гривен. Им доплачивается до нового размера прожиточного минимума 62 гривны. Таких людей будет миллион", – подытожил Рева.

Теги: Новости Украины Пенсионная реформа Пенсіонери Министерство социальной политики Деньги
Источник: 24 Канал
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