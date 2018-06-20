Мільйон українців отримають підвищені пенсії у липні: відомо наскільки

Мільйон громадян України вже з 1 липня отримають на 62 гривні підвищені пенсії відповідно до нового розміру прожиткового мінімуму.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі "112".

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"Зараз в результаті пенсійної реформи ми зменшуємо розрив у розмірі пенсій. І у наступний перерахунок пенсій, я думаю, що цей розрив буде ще меншим. Тому що наша кінцева мета – щоб незалежно від того, коли люди виходять на пенсію при певних розмірах коефіцієнту заробітку і стажу у них повинні бути абсолютно рівнозначні пенсії", – сказав міністр.

За його словами, після прийняття закону про пенсійну реформу деякі люди починають змішувати поняття про мінімальні заробітної плати і пенсії.

Є мінімальна пенсія для людей, які мають повний страховий стаж, вона встановлена у розмірі 40% від мінімальної заробітної плати, це 1489 гривень. Але в Україні відповідно до ст. 46 КУ і відповідно до закону, якщо ваша базова пенсія менша прожиткового мінімуму, то держава вам доплачує до прожиткового мінімуму,

– розповів Рева.

Чиновник зауважив, що прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, до 1 липня був 1373 гривень. Тобто мінімальна пенсія 1489 гривень для тих, хто має стаж. А для тих, хто стажу не має – пенсія не може бути нижчою ніж 1373 гривень.

"Для цього мільйону наших пенсіонерів, які отримали 1373 гривень – з 1 липня вони будуть отримувати 1435 гривень. Їм доплачується до нового розміру прожиткового мінімуму 62 гривень. Таких людей буде мільйон", – підсумував Рева.