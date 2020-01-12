Миллионам канадцев отправили сообщение о чрезвычайной ситуации на АЭС: фото
В наибольшей по численности населения провинции Канады жителям разослали сообщение о том, что на атомной электростанции "Пикеринг" ввели режим чрезвычайной ситуации.
Такие сообщения людям поступили утром 12 января. Об этом сообщает BBC.
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Это сообщение о чрезвычайной ситуации, которое отправляют людям, находящимся в 10 километрах от АЭС "Пикеринг".
На станции произошло ЧП. Радиоактивных выбросов со станции не было, ситуацию контролируют спасатели. Людям, которые находятся вблизи станции, не нужно принимать защитные меры,
– говорилось в сообщении.
Лишь через 2 часа поступило сообщение от власти Онтарио о ложной тревоге.
Важное обновление: предупреждение об АЭС "Пикеринг" было отправлено по ошибке. Там нет никакой опасности для общественности или окружающей среды,
– говорилось во втором сообщении.
Мэр города Пикеринг в твиттере написал, что тоже получил такое сообщение. Он отметил, что расстроен этой ситуацией и ожидает полное расследование инцидента.
Сообщения, поступившие жителям Онтарио
Что известно об этой АЭС?
Она расположена на берегу озера Онтарио в 50 километрах от Торонто. Работу начала в 1971 году и сейчас является одной из крупнейших АЭС мира.