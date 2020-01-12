Миллионам канадцев отправили сообщение о чрезвычайной ситуации на АЭС: фото

В наибольшей по численности населения провинции Канады жителям разослали сообщение о том, что на атомной электростанции "Пикеринг" ввели режим чрезвычайной ситуации.

Такие сообщения людям поступили утром 12 января. Об этом сообщает BBC.

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Это сообщение о чрезвычайной ситуации, которое отправляют людям, находящимся в 10 километрах от АЭС "Пикеринг".

На станции произошло ЧП. Радиоактивных выбросов со станции не было, ситуацию контролируют спасатели. Людям, которые находятся вблизи станции, не нужно принимать защитные меры,

– говорилось в сообщении.

Лишь через 2 часа поступило сообщение от власти Онтарио о ложной тревоге.

Важное обновление: предупреждение об АЭС "Пикеринг" было отправлено по ошибке. Там нет никакой опасности для общественности или окружающей среды,

– говорилось во втором сообщении.

Мэр города Пикеринг в твиттере написал, что тоже получил такое сообщение. Он отметил, что расстроен этой ситуацией и ожидает полное расследование инцидента.



Сообщения, поступившие жителям Онтарио

Что известно об этой АЭС?

Она расположена на берегу озера Онтарио в 50 километрах от Торонто. Работу начала в 1971 году и сейчас является одной из крупнейших АЭС мира.