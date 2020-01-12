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      Миллионам канадцев отправили сообщение о чрезвычайной ситуации на АЭС: фото

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      АЭС "Пикеринг" в Онтарио / iclub.energy

      В наибольшей по численности населения провинции Канады жителям разослали сообщение о том, что на атомной электростанции "Пикеринг" ввели режим чрезвычайной ситуации.

      Такие сообщения людям поступили утром 12 января. Об этом сообщает BBC.

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      Это сообщение о чрезвычайной ситуации, которое отправляют людям, находящимся в 10 километрах от АЭС "Пикеринг".

      На станции произошло ЧП. Радиоактивных выбросов со станции не было, ситуацию контролируют спасатели. Людям, которые находятся вблизи станции, не нужно принимать защитные меры,
      – говорилось в сообщении.

      Лишь через 2 часа поступило сообщение от власти Онтарио о ложной тревоге.

      Важное обновление: предупреждение об АЭС "Пикеринг" было отправлено по ошибке. Там нет никакой опасности для общественности или окружающей среды,
      говорилось во втором сообщении.

      Мэр города Пикеринг в твиттере написал, что тоже получил такое сообщение. Он отметил, что расстроен этой ситуацией и ожидает полное расследование инцидента.


      Сообщения, поступившие жителям Онтарио

      Что известно об этой АЭС?
      Она расположена на берегу озера Онтарио в 50 километрах от Торонто. Работу начала в 1971 году и сейчас является одной из крупнейших АЭС мира.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Канада Ядерная безопасность
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