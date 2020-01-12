Мільйонам канадців відправили повідомлення про надзвичайну ситуацію на АЕС: фото

У найбільшій за кількістю населення провінції Канади жителям розіслали повідомлення про те, що на атомній електростанції "Пікерінг" ввели режим надзвичайної ситуації.

Такі повідомлення людям надійшли вранці 12 січня. Про це інформує BBC.

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Це повідомлення про надзвичайну ситуацію, яке відправляють людям, що перебувають за 10 кілометрів від АЕС "Пікерінг".

На станції трапилась надзвичайна ситуація. Радіоактивних викидів зі станції не було, ситуацію контролюють рятувальники. Людям, які перебувають поблизу станції, не потрібно вживати захисних заходів,

– мовилось у повідомленні.

Лише через 2 години надійшло повідомлення влади Онтаріо про хибну тривогу.

Важливе оновлення: попередження про АЕС "Пікерінг" було відправлено помилково. Там немає ніякої небезпеки для громадськості або навколишнього середовища,

– мовилось у другому повідомленні.

Мер міста Пікерінг у твіттері написав, що теж отримав таке повідомлення. Він зазначив, що засмучений цієї ситуацією і очікує на повне розслідування інциденту.



Повідомлення, які надійшли жителям Онтаріо

Що відомо про цю АЕС? Вона розташована на березі озера Онтаріо за 50 кілометрів від Торонто. Роботу розпочала у 1971 році і зараз є однією з найбільших АЕС світу.