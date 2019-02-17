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      Тернополян налякали радіаційною небезпекою: чому місцеві ЗМІ поширили фейк

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      На Тернопільщині 17 лютого прозвучало повідомлення про радіаційну небезпеку
      На Тернопільщині 17 лютого прозвучало повідомлення про радіаційну небезпеку / фото з відкритих джерел

      У Тернопільській області помилково спрацювала сигналізація з оповіщення радіаційної небезпеки. Про ймовірну загрозу жителям регіону повідомили по проводовому радіо та у низці місцевих ЗМІ.

      Так, тривожне повідомлення перервало ефір Українського радіо о 9:30 ранку 17 лютого. У ньому йшлося про те, що підвищений рівень радіації на Тернопільщині начебто зумовлений її витоком на одній з АЕС.

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      Проте влада області запевняє: жодної небезпеки немає, а інформація не відповідає дійсності. Фейкове сповіщення спростували і в управлінні ДСНС, і в Тернопільській облдержадміністрації.

      Шановні мешканці Тернопільщини! У засобах масової інформації з'явилось повідомлення щодо радіаційної небезпеки. Ця інформація – фейк. Радіаційна ситуація в області в нормі. На АЕС Хмельницької та Рівненської областей без надзвичайних подій,
      – спростував поширене тернопільськими ЗМІ повідомлення глава ДСНС на Тернопільщині Віктор Маслей.

      Надзвичайники додають, що походження фейку мають згодом з’ясувати й провести службове розслідування.

      "Зазвичай, таке оповіщення проводить Управління з надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Чому і як з'явилося в ефірі це повідомлення, – з'ясують згодом. Наразі просимо жителів області заспокоїтись", – зазначила речниця Тернопільського ДСНС.

      Спростували інформацію про радіаційну небезпеку і на радіо, де вперше з’явилось повідомлення.

      "Українське радіо Тернопіль сьогодні не передавало ніякої інформації, яка стосується радіаційної небезпеки. Те, як такі повідомлення потрапили в ефір, наразі з'ясовують", – написала у соцмережі продюсер обласного радіо Ірина Моргун.

      А ось в управлінні з питань цивільного захисту населення повідомляють, що у програмному забезпеченні системи оповіщення області стався збій або ж мало місце зовнішнє втручання.

       

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      Теги: Новини України Тернопіль ДСНС ЗМІ Екологія
      Джерело: 24 Канал
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