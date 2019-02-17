Тернополян налякали радіаційною небезпекою: чому місцеві ЗМІ поширили фейк

У Тернопільській області помилково спрацювала сигналізація з оповіщення радіаційної небезпеки. Про ймовірну загрозу жителям регіону повідомили по проводовому радіо та у низці місцевих ЗМІ.

Так, тривожне повідомлення перервало ефір Українського радіо о 9:30 ранку 17 лютого. У ньому йшлося про те, що підвищений рівень радіації на Тернопільщині начебто зумовлений її витоком на одній з АЕС.

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Проте влада області запевняє: жодної небезпеки немає, а інформація не відповідає дійсності. Фейкове сповіщення спростували і в управлінні ДСНС, і в Тернопільській облдержадміністрації.

Шановні мешканці Тернопільщини! У засобах масової інформації з'явилось повідомлення щодо радіаційної небезпеки. Ця інформація – фейк. Радіаційна ситуація в області в нормі. На АЕС Хмельницької та Рівненської областей без надзвичайних подій,

– спростував поширене тернопільськими ЗМІ повідомлення глава ДСНС на Тернопільщині Віктор Маслей.

Надзвичайники додають, що походження фейку мають згодом з’ясувати й провести службове розслідування.

"Зазвичай, таке оповіщення проводить Управління з надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Чому і як з'явилося в ефірі це повідомлення, – з'ясують згодом. Наразі просимо жителів області заспокоїтись", – зазначила речниця Тернопільського ДСНС.

Спростували інформацію про радіаційну небезпеку і на радіо, де вперше з’явилось повідомлення.

"Українське радіо Тернопіль сьогодні не передавало ніякої інформації, яка стосується радіаційної небезпеки. Те, як такі повідомлення потрапили в ефір, наразі з'ясовують", – написала у соцмережі продюсер обласного радіо Ірина Моргун.

А ось в управлінні з питань цивільного захисту населення повідомляють, що у програмному забезпеченні системи оповіщення області стався збій або ж мало місце зовнішнє втручання.