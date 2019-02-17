На Чернігівщині збудують сонячну електростанцію

У межах Чорнобаївської селищної ради, що на Черкащині, розпочнеться будівництво сонячної електростанції. Відповідне рішення надало управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Черкаській області. Замовником будівництва виступає Товариство з обмеженою відповідальністю "Санальянс".

Згідно з проектом, передбачається будівництво фотогальванічної електростанції. Про це повідомили у прес-службі ДАБІ.

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Номінальна потужність ФЕС складатиме 1,716 мегавата. Крім того, планують встановити 6842 фотогальванічних панелей. Річний виробіток електроенергії складатиме 2412 мегаватів на годину.