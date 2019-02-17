На Чернігівщині збудують сонячну електростанцію
У межах Чорнобаївської селищної ради, що на Черкащині, розпочнеться будівництво сонячної електростанції. Відповідне рішення надало управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Черкаській області. Замовником будівництва виступає Товариство з обмеженою відповідальністю "Санальянс".
Згідно з проектом, передбачається будівництво фотогальванічної електростанції. Про це повідомили у прес-службі ДАБІ.
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Номінальна потужність ФЕС складатиме 1,716 мегавата. Крім того, планують встановити 6842 фотогальванічних панелей. Річний виробіток електроенергії складатиме 2412 мегаватів на годину.
Варто зазначити, що електростанція буде призначена для промислового виробництва енергії в електричну за допомогою сонячних кремнієвих фотогальванічних модулів з подальшим її перетворенням та видачею у зовнішні електричні мережі.
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