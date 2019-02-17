На Черниговщине построят солнечную электростанцию

На территории, относящейся к Чернобаевскому поселковому совету, что на Черкасщине, начнется строительство солнечной электростанции. Соответствующее решение выдало управление Государственной архитектурно-строительной инспекции в Черкасской области. Заказчиком строительства выступает Общество с ограниченной ответственностью "Санальянс".

Согласно проекту, предусматривается строительство фотогальванической электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе ГАБИ.

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Номинальная мощность ФЭС составит 1,716 мегаватта. Кроме того, планируют установить 6842 фотогальванических панелей. Годовая выработка электроэнергии составит 2412 мегаватт в час.

Стоит отметить, что электростанция будет предназначена для промышленного производства энергии с помощью солнечных кремниевых фотогальванических модулей с последующим ее преобразованием в электрическую и подачей во внешние электрические сети.