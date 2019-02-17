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      Тернопольчан напугали радиационной опасностью: почему местные СМИ распространили фейк

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      На Тернопольщине 17 февраля прозвучало сообщение о радиационной опасности
      На Тернопольщине 17 февраля прозвучало сообщение о радиационной опасности / Фото из открытых источников

      В Тернопольской области ошибочно сработала сирена оповещения о радиационной опасности. О вероятной угрозе жителям региона сообщили по проводному радио и в ряде местных СМИ.

      Так, тревожное сообщение прервало эфир Украинского радио в 9:30 утра 17 февраля. В нем говорилось о том, что повышенный уровень радиации на Тернопольщине вроде бы обусловлен ее утечкой на одной из АЭС.

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      Однако власти области уверяют: никакой опасности нет, а информация не соответствует действительности. Фейковое оповещения опровергли и в управлении ГСЧС, в Тернопольской облгосадминистрации.

      Уважаемые жители Тернопольщины! В средствах массовой информации появилось сообщение о радиационной опасности. Эта информация – фейк. Радиационная ситуация в области в норме. На АЭС Хмельницкой и Ровенской областей без чрезвычайных происшествий,
      – опроверг распространенное тернопольскими СМИ сообщение глава ГСЧС на Тернопольщине Виктор Маслей.

      МЧС добавляют, что происхождение фейка должны впоследствии выяснить и провести служебное расследование.

      "Обычно, такое оповещение проводит Управление по чрезвычайным ситуациям облгосадминистрации. Почему  и как появилось в эфире это сообщение, – выяснится впоследствии. Сейчас просим жителей области успокоиться", – отметила пресс-секретарь Тернопольского ГСЧС.

      Опровергли информацию о радиационной опасности и на радио, где впервые появилось сообщение.

      "Украинское радио "Тернополь" сегодня не передавало никакой информации, которая касается радиационной опасности. То, как такие сообщения попали в эфир, сейчас выясняют", – написала в соцсети продюсер областного радио Ирина Моргун.

      А вот в управлении по вопросам гражданской защиты населения сообщают, что в программном обеспечении системы оповещения области произошел сбой или же имело место внешнее вмешательство.

       

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      Теги: Новости Украины Экология СМИ ГСЧС Тернополь
      Источник: 24 Канал
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