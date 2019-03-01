Миллионы долларов "Приватбанка" для "95 квартала": кто может сесть за решетку

Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев заявил, что с "Приватбанка" на счета "95 квартала" через оффшоры вывели 41 миллион долларов. По мнению председателя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, такая информация в Арьева может быть только из двух источников, за обнародование материалов которых политик должен сесть в тюрьму.

Об этом он заявил в прямом эфире 24 каналу.

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"Мы смотрели картинки Арьева. В чем проблема компании в Швейцарии? Швейцарцы неоткрывают свои реестры", – отметил Шабунин.

По его словам, такая информация в Арьева может быть из двух источников:

Первый источник – это отчет Kroll – одна из самых крутых в мире компаний, которые делали аудит "Приватбанка". Отчет Kroll сейчас является материалом уголовного дела. Если у Арьева информация оттуда, то он должен сесть в тюрьму. И тот, кто ему эти данные показал. Это если материалы настоящие. В общем, визуально эти материалы (в частности, говорится о схеме – 24 канал) выглядят как с Украинской финансовой разведки (Государственной службы финансового мониторинга). Если это правда, то Арьев может сесть. Потому что это отдельная статья в Кодексе за распространение материалов украинского финразведки.



Схема, которую опубликовал Арьев про оффшоры Коломойского





Материалы, которые опубликовал Арьев

Материалы о Коломойского и Зеленского обнародовал Арьев?1 марта 2019 года депутат из президентской фракции Владимир Арьев выложил у себя на странице в Facebook номера и даты банковских трансферов, через которые Коломойский выводил деньги из своего еще тогда "Приватбанка" в оффшоры. Причем эти оффшорные компании принадлежат участникам студии "95 квартал". Депутат утверждает, что таким образом, олигарх вывел более 41 миллион долларов, причем часть денег была государственной, той, которую Нацбанк выделял на рефинансирование "Приватбанка".