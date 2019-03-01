Мільони доларів "Приватбанку" для "95 кварталу": хто може сісти за ґрати

Депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Володимир Ар'єв заявив, що із "Приватбанку" на рахунки "95 кварталу" через офшори вивели 41 мільйон доларів. На думку голови громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна, така інформація в Ар'єва може бути тільки з двох джерел, за оприлюднення матеріалів яких політик має сісти в тюрму.

Про це він заявив у прямому ефірі 24 каналу.

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"Ми дивилися картинки Ар'єва. В чому проблема компанії в Швейцарії? Швейцарці не відкривають свої реєстри", – наголосив Шабунін.

За його словами, така інформація в Ар'єва може бути з двох джерел:

Перше джерело – це звіт Kroll – одна з найкрутіших у світі компаній, які робили аудит "Приватбанку". Звіт Kroll зараз є матеріалом кримінальної справи. Якщо в Ар'єва інформація звідти, то він має сісти в тюрму. І той, хто йому ці дані показав. Це якщо матеріали спражні. Загалом, візуально ці матеріали (зокрема, мовиться про схему – 24 канал) виглядають як з Української фінансової розвідки (Державної служби фінансового моніторингу). Якщо це правда, то Ар'єв має сісти. Бо це окрема стаття в Кодексі за розповсюдження матеріалів української фінрозвідки.



Схема, яку опублікував Ар'єв щодо офшорів Коломойського





Матеріали, які опублікував Ар'єв

Які матеріали про Коломойського та Зеленського оприлюднив Ар'єв? 1 березня 2019 року депутат з президентської фракції Володимир Ар'єв виклав у себе на сторінці у Facebook номери та дати банківських трансферів, через які Коломойський виводив гроші зі свого ще тоді "Приватбанку" до офшорів. При чому ці офшорні компанії належать учасникам студії "95 квартал". Депутат стверджує, що таким чином, олігарх вивів більше 41 мільйон доларів, при чому частина грошей була державних, тих, які Нацбанк виділяв на рефінансування "Приватбанку".