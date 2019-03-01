19:38
1 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Потуги Росії підняти кінематограф. Ф'южн-кухня по-російські
      Вєсті Кремля
      20:53, 28 лютого
      Вєсті.UA: Як завгосп у ВР заробив на Lexus. Епідемія хитрості в корупціонерів.
      Вєсті.UA
      20:08, 28 лютого
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Еміграція із СРСР
      Згадати все
      21:35, 27 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Мільони доларів "Приватбанку" для "95 кварталу": хто може сісти за ґрати

      60
      Коломойський та Зеленський
      Коломойський та Зеленський / 24 канал

      Депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Володимир Ар'єв заявив, що із "Приватбанку" на рахунки "95 кварталу" через офшори вивели 41 мільйон доларів. На думку голови громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна, така інформація в Ар'єва може бути тільки з двох джерел, за оприлюднення матеріалів яких політик має сісти в тюрму.

      Про це він заявив у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Із "Приватбанку" на рахунки "95 кварталу" вивели 41 мільйон доларів

      "Ми дивилися картинки Ар'єва. В чому проблема компанії в Швейцарії? Швейцарці не відкривають свої реєстри", – наголосив Шабунін.

      За його словами, така інформація в Ар'єва може бути з двох джерел:

      1. Перше джерело – це звіт Kroll – одна з найкрутіших у світі компаній, які робили аудит "Приватбанку". Звіт Kroll зараз є матеріалом кримінальної справи. Якщо в Ар'єва інформація звідти, то він має сісти в тюрму. І той, хто йому ці дані показав. Це якщо матеріали спражні.
      2. Загалом, візуально ці матеріали (зокрема, мовиться про схему – 24 канал) виглядають як з Української фінансової розвідки (Державної служби фінансового моніторингу). Якщо це правда, то Ар'єв має сісти. Бо це окрема стаття в Кодексі за розповсюдження матеріалів української фінрозвідки.  

      коломойський зеленський офшори
      Схема, яку опублікував Ар'єв щодо офшорів Коломойського
       

      коломойський зеленський офшори
      Матеріали, які опублікував Ар'єв

      Які матеріали про Коломойського та Зеленського оприлюднив Ар'єв? 1 березня 2019 року депутат з президентської фракції Володимир Ар'єв виклав у себе на сторінці у Facebook номери та дати банківських трансферів, через які Коломойський виводив гроші зі свого ще тоді "Приватбанку" до офшорів. При чому ці офшорні компанії належать учасникам студії "95 квартал". Депутат стверджує, що таким чином, олігарх вивів більше 41 мільйон доларів, при чому частина грошей була державних, тих, які Нацбанк виділяв на рефінансування "Приватбанку".

      blog_ava
      З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах українською мовою
      сьогодні
      183728
      Теги: Гроші Ігор Коломойський Володимир Зеленський Квартал 95 Блок Петра Порошенка Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Без кари за збагачення: як тепер боротись із корупцією в Україні
      сьогодні , 19:00 Без кари за збагачення: як тепер боротись із корупцією в Україні
      Євгенія Мазур 181
      Ставка на явку або чому молодь "голосує" на дивані
      сьогодні , 19:00 Ставка на явку або чому молодь "голосує" на дивані
      Наталя Ромашова 119
      Маєток в Конча-Заспі та елітні квартири у дружини: якою нерухомістю володіє Анатолій Гриценко
      сьогодні , 18:31 Маєток в Конча-Заспі та елітні квартири у дружини: якою нерухомістю володіє Анатолій Гриценко
      Марія Бондар 4751
      Чому дешевшають долар і євро та що буде далі: пояснення економістів
      сьогодні , 18:04 Чому дешевшають долар і євро та що буде далі: пояснення економістів
      Яніна Ткачук 11508
      Кернес проти Харкова: чому місто підвищило ціни на проїзд всупереч рішенню суду
      сьогодні , 17:30 Кернес проти Харкова: чому місто підвищило ціни на проїзд всупереч рішенню суду
      Тетяна Мартинюк 249
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук