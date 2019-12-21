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      Миллионы людей останутся перед праздниками без денег, – Каленков о невыплате НДС промышленникам

      129 Читати новину українською
      Александр Каленков / censor.net

      Приостановление выплаты возмещения НДС крупным промпредприятиям приведет к тому, что накануне праздников сотни тысяч людей останутся без денег. Из-за таких шагов в первую очередь пострадают работники предприятий, расположенных в Кривом Роге, Днепре, Запорожье и Мариуполе.

      Более полутора миллиарда гривен, которые были запланированы на получение, сейчас фактически отсутствуют. Об этом рассказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "112".

      К теме: Диверсия против власти, – глава "Укрметаллургпрома" Каленков о невыплате НДС промышленникам

      Сейчас время платить зарплаты работникам, но – ничем. Сейчас нужно выплачивать подрядчикам, поставщикам – денег на это тоже не будет. Свыше 1,5 миллиарда гривен, которые были запланированы на получение, на которые рассчитывали, – их сейчас просто нет,
      – отметил он.

      Каленков также назвал города, работники предприятий в которых могут пострадать из-за таких шагов государства.

      "Мы говорим о Кривом Роге, Днепре, Запорожье, Мариуполе. Фактически это сотни тысяч людей, а если с членами семей – это и миллионы людей, которые остаются без средств к существованию. У предприятий просто в условиях кризиса нет этих денег на счетах и нет возможности в течение нескольких дней эти средства мобилизовать", – подчеркнул президент "Укрметаллургпрома".

      Почему так случилось

      Недавно стало известным, что государство может приостановить возмещение НДС ряду крупных промышленных предприятий.

      В частности, министр экономики Украины Тимофей Милованов заявлял о намерении подписать с представителями промышленности меморандум. В этом документе должны быть зафиксированы основные проблемы промпредприятий и пути их решения.

      В то же время Милованов выразил уверенность в необходимости написания стратегии развития отечественной промышленности.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Деньги Новости Украины Налоги
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