Миллионы людей останутся перед праздниками без денег, – Каленков о невыплате НДС промышленникам

Приостановление выплаты возмещения НДС крупным промпредприятиям приведет к тому, что накануне праздников сотни тысяч людей останутся без денег. Из-за таких шагов в первую очередь пострадают работники предприятий, расположенных в Кривом Роге, Днепре, Запорожье и Мариуполе.

Более полутора миллиарда гривен, которые были запланированы на получение, сейчас фактически отсутствуют. Об этом рассказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "112".

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Сейчас время платить зарплаты работникам, но – ничем. Сейчас нужно выплачивать подрядчикам, поставщикам – денег на это тоже не будет. Свыше 1,5 миллиарда гривен, которые были запланированы на получение, на которые рассчитывали, – их сейчас просто нет,

– отметил он.

Каленков также назвал города, работники предприятий в которых могут пострадать из-за таких шагов государства.

"Мы говорим о Кривом Роге, Днепре, Запорожье, Мариуполе. Фактически это сотни тысяч людей, а если с членами семей – это и миллионы людей, которые остаются без средств к существованию. У предприятий просто в условиях кризиса нет этих денег на счетах и нет возможности в течение нескольких дней эти средства мобилизовать", – подчеркнул президент "Укрметаллургпрома".

Почему так случилось

Недавно стало известным, что государство может приостановить возмещение НДС ряду крупных промышленных предприятий.

В частности, министр экономики Украины Тимофей Милованов заявлял о намерении подписать с представителями промышленности меморандум. В этом документе должны быть зафиксированы основные проблемы промпредприятий и пути их решения.

В то же время Милованов выразил уверенность в необходимости написания стратегии развития отечественной промышленности.