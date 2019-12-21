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      Мільйони людей залишаться перед святами без грошей, – Каленков про невиплату ПДВ промисловцям

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      Олександр Каленков / censor.net

      Призупинення виплати відшкодування ПДВ великим промпідприємствам призведе до того, що напередодні свят сотні тисяч людей залишаться без грошей. Через такі кроки першочергово постраждають працівники підприємств, розташованих у Кривому Розі, Дніпрі, Запоріжжі та Маріуполі.

      Понад півтора мільярда гривень, які були заплановані на отримання, зараз фактично відсутні. Про це розповів президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі телеканалу "112".

      До теми: Диверсія проти влади, – голова "Укрметалургпрому" Каленков про невиплату ПДВ промисловцям

      Зараз час платити зарплати працівникам, але – нічим. Зараз потрібно виплачувати підрядникам, постачальникам – грошей на це теж не буде. Понад 1,5 мільярда гривень, які були заплановані на отримання, на які розраховували, – їх зараз просто немає,
      – зазначив він.

      Каленков також назвав міста, працівники підприємств у яких можуть постраждати через такі кроки держави.

      "Ми говоримо про Кривий Ріг, Дніпро, Запоріжжя, Маріуполь. Фактично це сотні тисяч людей, а якщо з членами сімей – це й мільйони людей, які залишаються без засобів до існування. У підприємств просто в умовах кризи немає цих грошей на рахунках і немає можливості протягом декількох днів ці кошти мобілізувати", – наголосив президент "Укрметалургпрому".

      Чому так сталося

      Нещодавно стало відомим, що держава може призупинити відшкодування ПДВ низці великих промислових підприємств.

      Зокрема, міністр економіки України Тимофій Милованов заявляв про намір підписати з представниками промисловості меморандум. У цьому документі мало бути зафіксовано основні проблеми промпідприємств та шляхи їхнього розв'язання.

      Водночас Милованов висловив упевненість в необхідності написання стратегії розвитку вітчизняної промисловості.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Гроші Податки
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