Мільйони людей залишаться перед святами без грошей, – Каленков про невиплату ПДВ промисловцям

Призупинення виплати відшкодування ПДВ великим промпідприємствам призведе до того, що напередодні свят сотні тисяч людей залишаться без грошей. Через такі кроки першочергово постраждають працівники підприємств, розташованих у Кривому Розі, Дніпрі, Запоріжжі та Маріуполі.

Понад півтора мільярда гривень, які були заплановані на отримання, зараз фактично відсутні. Про це розповів президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі телеканалу "112".

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Зараз час платити зарплати працівникам, але – нічим. Зараз потрібно виплачувати підрядникам, постачальникам – грошей на це теж не буде. Понад 1,5 мільярда гривень, які були заплановані на отримання, на які розраховували, – їх зараз просто немає,

– зазначив він.

Каленков також назвав міста, працівники підприємств у яких можуть постраждати через такі кроки держави.

"Ми говоримо про Кривий Ріг, Дніпро, Запоріжжя, Маріуполь. Фактично це сотні тисяч людей, а якщо з членами сімей – це й мільйони людей, які залишаються без засобів до існування. У підприємств просто в умовах кризи немає цих грошей на рахунках і немає можливості протягом декількох днів ці кошти мобілізувати", – наголосив президент "Укрметалургпрому".

Чому так сталося

Нещодавно стало відомим, що держава може призупинити відшкодування ПДВ низці великих промислових підприємств.

Зокрема, міністр економіки України Тимофій Милованов заявляв про намір підписати з представниками промисловості меморандум. У цьому документі мало бути зафіксовано основні проблеми промпідприємств та шляхи їхнього розв'язання.

Водночас Милованов висловив упевненість в необхідності написання стратегії розвитку вітчизняної промисловості.