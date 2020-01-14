Милованов просит у общества позволить платить высокие зарплаты госслужащим

Министр экономики Тимофей Милованов просит с пониманием относиться к высоким зарплатам чиновников. Правительство должно платить много министрам и их заместителям, ведь это позволит нанимать на работу профессионалов.

Об этом он заявил во время обсуждения законопроекта "О труде".

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Я просил бы, чтобы мои заместители продолжали получать высокую зарплату. Потому что у них есть семьи, у них есть дети, у них есть рынок. И когда уйдут мои заместители, которые, я уверен, честные профессионалы, то я не смогу делать никаких улучшений в экономике,

– сказал Милованов.

Он также обратился к украинскому обществу с просьбой позволить правительству платить высокие зарплаты тем, кто на государственной службе. Ведь это важно для развития Украины.

Милованов отметил, что при средней зарплате по Украине 10-12 тысяч гривен, оплата труда министров и действительно высокая. Но пока правительство не будет платить такие высокие зарплаты, то Украина не будет иметь профессионалов в государству не будет развиваться.

По словам министра, обществу нужно решить, что важнее: или определенная несправедливость на период развития государства, или справедливость, но замедление и отсрочка развития государства.

"На зарплату 18 тысяч гривен или 12 тысяч гривен я не могу взять человека, который будет проверять финансовые планы государственных предприятий, на которых воруют миллионы долларов", – добавил министр экономики.

О зарплате Милованова

На вопрос о своей зарплате, Милованов отметил, что все указано в его декларации. Денег, по его словам, он тратит мало.

"Я откладываю деньги на пенсию и на детей, чтобы я не беспокоился, что когда мне надо будет в больницу, чтобы я мог позволить качественных врачей", – рассказал Милованов. Министр также добавил, высокие зарплаты нужны всем не для того, чтобы потратить, а для того, чтобы обеспечить свое будущее.

Важно! В ноябре Милованову насчитали 1630% премии, то есть 236 тысяч гривен.

Накануне председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент ждет от правительства отчет о начислении больших премий отдельным министрам.

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